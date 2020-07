»Mon de lokale betjente er klar til at sætte de skyldige i futtog?«

Det var en sand farce, da onsdagens herre-pokalfinale mellem AaB og Sønderjyske i flere omgange blev afbrudt, da en flok AaB-fans blev ved med at stimle sammen på tribunen - og dermed ignorerede corona-vejledningerne om at holde afstand og holde rumpetten i sædet.

Det endte med, at de pågældende fans udvandrede - men ved stadionudgangen ventede politiet, der bød på en omgang knippelsuppe og satte de nordjyske fans i 'futtog' på fortovet. Sagen har sidenhen været debatteret ivrigt i medierne.

Og derfor var der også mange fodboldfans, der lørdag kløede sig i nakken. For her blev kvindernes pokalfinale mellem FC Thy-ThistedQ og FC Nordsjælland afviklet. Og på Lerpytter Stadion i Thisted fik publikum lov til at gnubbe skuldre. Dette vakte stor undren på Twitter.

Altså, hvad sker der til kvindernes pokalfinale lige nu? Afstandskrav? pic.twitter.com/FDqJYF5ME8 — Morten Top (@mortentop) July 4, 2020

Kvindernes pokalfinale lige nu i Thisted. Hvorfor må DE så sidde så tæt?! pic.twitter.com/58TrkvAnbx — Jens Unmack (@jensunmack) July 4, 2020

Hej @DBUfodbold. Bør dommeren ikke afbryde kampen, hvis man skal følge linjen fra herrernes pokalfinale? https://t.co/PHKsunsCZI — Rasmus Bendtsen (@rasmus_bendtsen) July 4, 2020

Man må formode at kvindernes pokalfinale omgående bliver afbrudt til publikum lærer at holde afstand!!! Mon de lokale betjente er klar til at sætte de skyldige i futtog? https://t.co/7bh86HjfPp — Jens Ringberg (@JensRingberg) July 4, 2020

B.T. har fået følgende skriftlige kommentar fra ligachef hos DBU, Nicolai Kaas Nordstrøm - der forklarer, at der er forskel på de to finaler, fordi der var over 500 tilskuere til kampen i onsdags.

»Sydbank Kvindepokalfinalen afvikles i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for fodboldkampe med op til 500 personer på stadion, inklusv tilskuere, stadionpersonale, tv-folk med videre.«

Ifølge retningslinjerne skal der være 1 meter mellem tiskuerne. Dog kan personer, der til daglig omgås hinanden - såsom familier og bofæller - sidde ved siden af hinanden uden ekstra afstand. Alle er registreret med kontaktinfo for at sikre den bedst mulige smitteopsporing i tilfælde af Covid19-smittede efter kampen.«

FC Nordsjælland blev i øvrigt pokalmestre med en 1-0-sejr.