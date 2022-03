Da Chris Kamara lørdag tonede frem på skærmen, blev seerne bekymrede.

For Sky Sportseksperten havde problemer med at udtale sig klart og tydeligt, da han skulle fortælle om League One-kampen mellem Rotherham og Shrewsbury.

Noget, der fik flere til at skrive til ham og henvende sig på de sociale medier af frygt for, noget var helt galt.

'Er Chris Kamara okay? Han lyder ikke til at have det godt, han taler så langsomt og sløret. Det er bekymrende,' lød en af reaktionerne som følge af udsendelsen.

De mange beskeder fik Chris Kamara, der selv er tidligere fodboldspiller, til at reagere. I et tweet forklarer han, at der faktisk er noget galt, men at han også arbejder på at komme det til livs.

'Jeg ville bare lige lade de af jer, der har tweetet til mig, vide, jeg er okay. På en måde. Ud over mit problem med skjoldbruskkirtlen har jeg udviklet verbal dyspraksi, og jeg har arbejdet på at kunne tale normalt,' skriver Kamara og fortsætter:

'Nogle dage går det langsomt, nogle dage er det normalt. Forhåbentlig kan jeg komme det til livs,' slutter han.

Ved verbal dyspraksi har man svært ved at tale ensartet, og det er altså det, Chris Kamara kæmper med.

Siden han selv fortalte, hvad der var galt, er det væltet ind med beskeder og kommentarer til den populære tv-ekspert.

'Det her er jeg ked af at høre, din legende. Ønsker dig al held og lykke med behandlingen,' skriver tv-eksperten Piers Morgan eksempelvis, mens tusinder af mennesker ønsker Kamara 'god bedring'.