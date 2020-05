Det gik hurtigt verden rundt på sociale medier, da den norske fodboldstjerne Erling Braut Haaland gav et interview efter Borussia Dortmunds sejr over Schalke 04 i weekenden.

Interviewet har mødt en del kritik på diverse platforme, og nu tilslutter en af engelsk tv's store profiler sig kritikken.

»Han kan lide at få folk til at se dumme ud, og det passer mig ikke. Det gælder ikke bare for en kendt fodboldspiller, men generelt for folk. Hvorfor skulle nogen få glæde af det?« siger Jacqui Oatley, der er programleder på blandt andet Sky Sports program 'Sunday Supplement', til norske VG.

45-årige Oatley er i England blandt andet kendt som den første kvindelige fodboldkommentator på BBC-programmet 'Match of the Day', og hun har ifølge det norske medie gennemset flere af Haalands interview og drøftet det nu allerede famøse interview fra weekenden med flere mediefolk.

Og Oatley er mildt sagt ikke begejstret for den unge stjernes stil.

»Hvorfor er det okay at opføre sig sådan, bare fordi man er god til at score mål? Det fungerer ikke for mig på et menneskeligt niveau,« fortsætter hun.

»Det chokerer mig. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en 19-årig snakke sådan. Det er vældig usædvanligt for en stor stjerne, som er vant til at lave så mange interview,« siger Oatley blandt andet om et af de tidligere interview med den unge nordmand, hun har set.

Det var i særdeleshed den sidste sekvens af interviewet med Haaland efter weekendens kamp, der blev diskuteret livligt på de sociale medier på grund af nordmandens relativt korte svar.

Her har Erling Haaland scoret mod Schalke 04 i weekendens kamp. Foto: POOL Vis mere Her har Erling Haaland scoret mod Schalke 04 i weekendens kamp. Foto: POOL

I toppen af artiklen kan du se det fulde interview med nordmanden.

Men det er ikke alle, der er ude med riven efter Dortmund-stjernen, der nærmest som en selvfølge scorede i sejren over Schalke 04.

Tidligere fodboldspiller og nu profil på norsk Viasat Jan Åge Fjortoft tager sin landsmand i forsvar på Twitter.

'Bare for en god ordens skyld. Nogle folk kritiserer Erling Haalands interview efter kampen mod Schalke. Jeg respekterer forskellige holdninger, men vær søde at høre hele interviewet, før I dømmer,' skriver han i et opslag.