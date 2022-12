Lyt til artiklen

Kan og skal fodbold gøres bedre, end vi ser det i dag? Og i så fald, hvordan skal det gøres?

Det er den tidligere, amerikanske fodboldspiller og nuværende tv-kommentator, Alexis Lalas, kommet med sit bud på i et Twitter-opslag.

Det er nu gået viralt, og Lalas bliver kritiseret voldsomt for sin mening.

I opslaget, som du kan se herunder, giver Lalas syv eksempler på, hvordan fodbold ifølge ham kan gøres bedre.

How would improve ⚽️? Examples:



- Make goals bigger

- 2-pts for goals outside penalty area

- 35yd shootout instead of PKs

- Kick-in option on throw-in

- Hockey “penalty box”for player punishment

- Offside only applies last 35-yds

- Handball simply any ball contact with hand/arm — Alexi Lalas (@AlexiLalas) December 28, 2022

Her skriver han blandt andet, at en scoring uden for straffesparksfeltet skal give to mål.

Samtidig mener han, at offside-reglerne skal ændres, og at straffespark skal fjernes. Nogle af kommentarerne fra sociale medier-brugere lyder:

Bare stop

Mest vigtigt: Ikke lyt til Alexis Lalas

Bare lad det være. Ingen af dine ideer holder vand. Hvorfor er du besat af at ændre et spil, vi har elsket i årevis?

Hold nu bare kæft! Du har en værre fodboldviden end min onkel, som aldrig har set en kamp

Fodbold ville blive forbedret, hvis du ikke var en del af det

Enkelte skriver også, at de er begejstret for ideerne eller nogle af dem. Langt de fleste er dog negative.

Opslaget er blevet set over to millioner gange og har fået mere end 2000 kommentarer.

Alexis Lalas har svaret på enkelte kommentarer. Blandt andet spørger han en bruger, der forholder sig kritisk over for forslagene, hvordan man med sikkerhed kan afvise ideerne og kalde dem dårlige.

Alexis Lalas spillede for USAs landshold i perioden mellem 1991 og 1998. Han spillede 96 landskampe, scorede ti mål og var med ved VM i 1994.

Han indstillede sin karriere i 2003 – i dag er han ansat som tv-kommentator hos Fox Sports.