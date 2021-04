Gary Neville var vred. Det lagde han bestemt ikke skjul på, da han var igennem hos Sky Sports søndag aften.

Temaet var den europæiske 'Super League', der for alvor er kommet på dagsordenen, da en række storklubber sent søndag meddelte, at de vil starte en ny turnering.

Aftalen inkluderer storklubber som Manchester City, Real Madrid, Barcelona og Juventus.

Også AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter Milan, Liverpool, Manchester United og Tottenham er med om bord.

Noget, der i den grad har fået følelserne frem. Tv-klippet af den rasende Manchester United-legende er blevet delt på Twitter, og herfra er det gået stærkt. Klippet kan ses i bunden af artiklen.

»Jeg er Manchester United-fan og har været det i 40 år. Jeg væmmes mest ved Manchester United og Liverpool. De siger 'You'll never walk alone', det er folkets klub, fansenes klub. Manchester United er 100 år gammel, stiftet af arbejdere herfra. De bryder ud til en turnering uden konkurrence, de ikke kan rykke ned fra? Det er en skændsel. Vi skal have magten væk fra ligaernes topklubber – og det inkluderer min klub,« raser Gary Neville, der selv har spillet for Manchester United, blandt andet.

Derudover kalder han det 'ren grådighed', og så langer han ud efter ejerne af flere af de engelske storklubber, da han ikke mener, ejerne har noget med fodbold at gøre. Han er ikke imod penge i fodbold, men han går op i fairness, retten til at spille fodbold og lignende.

Profilen 'Football Tweet' har delt klippet med ordene:

'Gary Neville er folkets helt lige nu. Uvirkeligt tv-klip om den europæiske Super League,' skriver profilen hvorfra tv-klippet i skrivende stund er blevet delt næsten 14.000 gange.

Også Sky Sports har delt klippet, og det er blevet retweetet knap 3.500 gange herfra. I alt har næsten fem millioner set det.

Udmeldingen om den nye turnering har allerede mødt massiv kritik fra både fans og andre organisationer.