København. Journalisterne Kasper Marker, Kian Fonoudi og Søren Klæstrup fra Discovery Networks Danmark er fredag kåret som årets sportsjournalister.

Det skete i forbindelse med generalforsamlingen i foreningen Danske Sportsjournalister.

Trioen fik prisen for programmet "Superliga Backstage - Randers FC", der gik helt tæt på den kronjyske superligaklub i en svær tid.

- "Superliga BackstageRanders FC" vil i mange år fremover stå som et benchmark for dansk sportsdokumentar, indleder formanden for Danske Sportsjournalister, Andreas Kraul, sin begrundelse.

- Fra indgåelsen af aftalen med Randers til kvaliteten af fotograferingen til udvælgelsen af stoffet i mange timers optagelse til klipningen har programmet simpelthen emmet af overskud og klasse hele vejen igennem, siger han.

Det er første gang, at prisen gives til en kommerciel tv-station. Det vækker glæde hos Discovery Networks Danmark, der har sportskanalerne Canal 9, 6eren samt Eurosport 1 og 2 i porteføljen.

Ledende redaktionschef på Discovery Networks Danmark Christian Thye-Petersen er stolt over produktet.

- Men det er os magtpåliggende at sige, at det ikke havde kunnet lade sig gøre uden de visioner, som Randers FC's ledelse med daværende direktør Michael Gravgaard i spidsen havde for dansk fodbold.

- Den tillid, som Randers FC viste os, er vi meget taknemmelige for. Og det kunne være et ønske for os, at flere i Superligaen delte de visioner om større åbenhed, som gjorde dette projekt muligt, siger Thye-Petersen.

