Fodboldfans får nu mulighed for at komme helt tæt på transferen.

Den transfer, der fandt sted, da Christian Eriksen i januar skiftede til Inter.

Det sker i dokumentarserien 'All or Nothing', der handler om Tottenhams sæson fra 2019 til 2020, skriver Daily Mail.

Her ser man Tottenham-formand Daniel Levy sidde til et møde med José Mourinho og netop den danske landsholdsstjerne, der har ytret, at han gerne vil prøve noget nyt.

»Vi i Tottenham ønsker ikke, at du smutter. Fra det økonomiske perspektiv har jeg altid sagt til dig, at hvad end en anden klub tilbyder dig, så vil vi tilbyde dig det samme. Så der kan ikke være nogen tvivl i dit hoved om, at det ikke er af økonomiske årsager, du vil væk,« siger Daniel Levy til Christian Eriksen.

En betragtning, som landsholdsspilleren giver ham fuldstændig ret i.

»Nej... Det ved du,« svarer danskeren, hvilket får Daniel Levy til at sige, at det også var det, han havde sagt til José Mourinho. Men han ville bare slå det fast en gang for alle.

De to er ikke de eneste, der kommenterer på den transfer, der i afsnittet lurer lige om hjørnet. Det samme gør Harry Kane.

»Han ville have en ny udfordring, man kan ikke bebrejde ham for at ville prøve noget nyt,« lyder det fra den nu tidligere holdkammerat.

Christian Eriksen er i disse dage i landsholdslejren, hvorfra han har fortalt om sine oplevelser med tv-holdet fra Amazon.

»De var mere end en flue på væggen. Da det startede, var der rigtig mange kameraer rundt omkring. Rigtig mange faktisk. Det eneste sted, der ikke var kameraer, var i omklædningsrummet til træning. Til hjemmekampe og udekampe var de med i omklædningsrummet. Du kan også selv se, at når man sidder og spiser, så er der mikrofoner på bordene og kameraer i hjørnerne. Det var 'Big Brother',« fortalte han en af de første dage.

Christian Eriksen har stadig fire år tilbage af sin kontrakt med Inter, og trods en svingende og lidt svær periode har han afvist, at han er i en anden klub, når transfervinduet lukker.