Norske tv-seere må have siddet måbende tilbage i sofaen lørdag aften.

For her fik den tidligere fodboldspiller Bojan Djordjic, som i dag er ansat som ekspert på svensk Viaplays Premier League-dækning, pludselig ordet i nabolandets fodboldstudie.

Og han havde – mildt sagt – noget på hjerte.

»De seneste måneder har været frygtelige. Og her snakker jeg ikke om fodbolden eller Chelseas situation. Det er det, der sker ude i verden,« indledte han.

Bojan Djordjic. Foto: LARS MØLLER

Herefter tog det fart.

For ifølge den tidligere AGF- og Manchester United-spiller viser de seneste ugers drama mellem Chelsea og den russiske ejer, Roman Abramovitj, hvordan moderne fodbold er sat sammen.

»At der er nogen, der synes, det er hårdt at skulle tage en bus til Middlesbrough, er sådan noget, man kan blive rigtigt forbandet over at høre. Vi snakker om en krig i verden, der gør, at vi sidder og taler om den i et fodboldstudie,« lød det videre fra Djordjic.

Netop krigen i Ukraine har skabt et mindre kaos i Chelsea, hvor Abramovitj efter den russiske invasion er blevet tvunget til at sælge sit livsværk.

Men man skal på ingen måde have ondt af spillerne, siger Bojan Djordjic i et klip, der allerede er blevet set af mere end 200.000 på Twitter. Du kan se klippet nederst i artiklen.

»Chelsea kommer også til at eksistere fremover, og spillerne har fokus på præstationen, men det her viser hykleriet i moderne fodbold,« fortalte han og tilføjede:

»Har Premier League ikke altid vidst, hvor Abramovitjs penge kom fra? Og hvad er det for et regelsæt, de har, når saudiarabiske ejere kan købe Newcastle?«

Den svenske fodboldekspert var dog ikke færdig med at tordne mod de ansvarlige ledere i Premier League.

»De er fuldstændig ligeglade med, hvad de gør, bare de fylder lommerne med penge. Men sådan er det i fodbold. Det handler om at trampe på de små, mens de store giver håndtryk og bliver rigere,« sagde Djordjic og afsluttede:

»Premier League bliver nødt til at se på, hvor pengene kommer fra. Jeg kaster op, når jeg læser visse ting. Giv mig min sport tilbage, og gør det rigtige, for det er dem, der sidder med ansvaret, der har blod på hænderne. Ingen andre.«