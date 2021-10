Han er vant til at læse om alle de kendte og royale på forsiderne. Men da det pludselig var Jamie Carragher selv, der havnede der, ramte det hårdt.

Tiden skal skrues tilbage til marts 2018, hvor Liverpool-legenden havnede i en vaskeægte shitstorm. Baseret på fire-fem sekunders 'galskab', som han selv forklarer det.

Her kom Jamie Carragher kørende i sin bil, da en mand ifølge ham provokerede ham i kølvandet på et Liverpool-nederlag, og det fik kommentatoren til at sende en spytklat afsted.

Den ramte en 14-årig pige, og selvom Carragher undskyldte mange gange, blev han suspenderet fra sit job hos Sky News, ligesom han blev taget af skærmen hos danske TV3 Sport.

»Da jeg kom hjem fra Old Trafford og så mistede mit job hos Sky … Jeg er som regel en person, der slår fra mig, hvis nogen angriber mig. Men det slog mig ud i seks måneder. I seks måneder var jeg ikke mig selv. Jeg stod op om morgenen og havde bare ondt i maven, jeg blev mindet om, at det skete,« fortæller han i Gery Nevilles program 'The Overlap'.

Mange ønskede, at han fik en fyreseddel fra Sky Sports, men Carragher fik efter lidt tid lov til at vende tilbage efter at have undskyldt til de involverede i episoden. Men skandalen forfulgte ham i en sådan grad, at han opsøgte psykologen Steve Peters, der har sin daglige gang hos Liverpool.

»Jeg havde det så dårligt. Jeg var flov. I forhold til min familie, min mor, min far. Børnene,« fortæller Jamie Carragher.

Han fortryder i høj grad også, at det gik udover en pige, der blot var 14 år gammel. Især set i lyset af, han har en datter på samme alder.

»Når jeg ser de klip, er det en 'ud-af-kroppen'-oplevelse. Det var et øjebliks galskab. Uanset omstændighederne kan du ikke opføre dig sådan. Det er bare uacceptabelt,« siger Jamie Carragher.

Han har tidligere fortalt, hvordan den 14-årige pige samt hendes forældre takkede og accepterede undskyldningen, som han leverede over telefonen, og allerede inden da, havde den tidligere fodboldspiller fortalt, hvad der triggede ham.

For det var netop drillerier i forbindelse med et Liverpool-nederlag, der fik ham til at kamme over.

»Det var lidt mere end en 'Hey Jamie, kampen blev 2-1.' Det skete to-tre gange. Jeg kørte først væk, men det fortsatte bare. Jeg tabte hovedet. Jeg burde ikke have gjort det, men jeg tænkte, hvad en voksen mand dog havde gang i, at fortsætte på den måde to-tre gange med sin datter i bilen?,« forklarede Carragher.

43-årige Jamie Carragher indstillede sin karriere i 2013. Alle hans år som professionel fodboldspiller blev tilbragt i Liverpool, og så var han i mange år også en del af det engelske landshold.