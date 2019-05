Det skulle bare have været en sjov spøg med kollegaen.

Men fodboldeksperten Jamie Carragher græmmer sig nok i dag over sin fejl.

Søndag ville Liverpool-legenden gøre lidt grin med Sky Sports-ekspertkollegaen Gary Neville, der havde spillet med i en opvisningskamp sammen med andre Manchester United-legender.

Neville havde brændt en stor chance i kampen, som Carragher gerne ville se, og han bad derfor folk om at sende ham video af det på sit telefonnummer.

Jamie Carragher og Gary Neville på arbejde for Sky Sports. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Jamie Carragher og Gary Neville på arbejde for Sky Sports. Foto: PETER CZIBORRA

I første omgang kan man sige, at det er en dårlig idé, og Jamie Carragher har også senere hen fortalt, at han var fuld og ikke burde have gjort det. Men som om det ikke var nok, så fik han tastet sit nummer forkert, skriver BBC.

Nummeret har vist sig at tilhøre med mand ved navn Scott Forsyth. Og hans telefon har ikke stået stille siden da.

Den engelske mand havde torsdag fået mere end 65.000 beskeder på applikationen WhatsApp.

»Jeg havde været til et jobinterview og forventede et opkald om det. Jeg besvarede så et af de opkald, jeg har fået, og blev spurgt, om jeg var på Twitter. Jeg tjekkede så Twitter og fandt ud af, hvad der var sket,« siger Scott Forsyth til BBC.

Han har siden hen fået et opkald fra Jamie Carragher, der ville undskylde over for ham. Men Scott Forsyth giver ikke meget for den.

»Jeg fandt hans undskyldning en smule uærlig i forhold til den måde, han talte på. Han lød ikke, som om han fortrød det, eller at det var så stor en ting,« siger Forsyth yderligere.

Han accepterer, at det ikke ikke er en stor fejl fra Carraghers side. Til gengæld er han klar med en morale for hele oplevelsen.

»Lad være med at tweete, når du er fuld.«