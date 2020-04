#herermitstadion.

Hvis du har set dette hashtag florere på Twitter, så er du nok ikke den eneste.

For denne trend er nemlig stukket helt af hen over weekenden, hvor det gælder om at tage ud til lokale fodboldstadions for derefter at tage et billede af det og dernæst lægge det op på Twitter med en anekdote eller lignende.

»Det er fuldstændig vanvittigt, det der er sket her i weekenden. Jeg har ramt noget hos det danske fodbold-folk i hvert fald,« siger B.T.s klummeskribent og ekspertkommentator hos Discovery Morten Bruun.

Morten Bruun. Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN Vis mere Morten Bruun. Foto: MARTIN DAM KRISTENSEN

Det hele startede med en af hans ugentlige cykelture, hvor han cyklede forbi sit lokale fodboldstadion. Herefter fik han pludselig en idé. Han ville hylde de små og sjove stadions rundtomkring i Danmark, og derfor lavede han et par opslag på sin Twitter-profil undervejs.

»Da jeg havde lavet de første par opslag, var der jo rigtig mange, der begyndte at reagere på det, og jeg kunne hurtigt fornemme, at det godt kunne ende med at blive en stor trend på de sociale medier,« fortæller Morten Bruun.

I løbet af weekenden er der over 200 personer, der har lagt billeder op under samme hashtag, og det har blæst den populære fodboldkommentator bagover.

»Jeg har været helt rundt på gulvet her i weekenden, og jeg er da også helt vildt smigret over, at der er så mange, der har valgt at deltage i det,« forklarer den tidligere danske landsholdsspiller og fortsætter:

Vær med i min nye serie. Tag et eller flere billeder af et fodboldstadion i Danmark og brug hashtag #herermitstadion. Jeg starter naturligvis i Lyseng og cykler nu videre ud i fodboldlandet. Målet er 500 stadioner fra det ganske kongerige. Jeg melder mig til at føre regnskab. pic.twitter.com/08DfZS4kTS — Morten Bruun (@Bruun6eren) April 24, 2020

»Det handler om glæden og kærligheden til fodbold. Der var en person, der cyklede hele 300 kilometer her i weekenden for at tage billeder af små lokale stadions. Det er jo vildt.«

Den 54-årige kommentator kan ligeledes berette om nogle meget personlige historier fra flere Twitter-brugere.

»Folk udveksler anekdoter og sjove historier med hinanden, når de lægger et billede op. Og nogle af dem er faktisk helt vildt rørende at læse,« lyder det fra Morten Bruun, mens han tilføjer, at trenden bestemt ikke er slut. Han har nemlig et klart mål:

»Jeg havde en fornemmelse af, at det havde en god chance for at blive populært, men jeg havde ikke turdet håbe på, at det gik så viralt, som det er gået. Men det stopper ikke her. Vi skal nå minimum 500 opslag.«