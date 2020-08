På billederne står Pierre-Emile Højbjerg stolt og viser sin nye trøje frem efter skiftet til Tottenham.

Skiftet er næppe til at tage fejl af, men det står i en vis kontrast til Niels Christian Frederiksens holdning til den store transfer set med danske briller.

»Jeg er skeptisk over for den handel. Hvis man skal spille med om Champions League-pladser og være en af driverne i engelsk fodbold, så skal man ikke have Pierre-Emile Højbjerg,« siger tv-ekspert og -kommentator Niels Christian Frederiksen, der dog anerkender, at der er tale om et stort skifte.

»Det er et fantastisk flot skifte, at vi har en ny dansker, der skal til så stor en klub som Tottenham på en femårig aftale og med en ordentlig prislap i nakken (flere medier melder om en pris i omegnen af 125 millioner kroner). Det skal vi være stolte over, og jeg kan rigtig godt lide ham som menneske.«

Sportsligt tror jeg ikke, at han vil påvirke det i den rigtige retning for Tottenham. Men jeg tager gerne fejl og siger gerne undskyld bagefter Niels-Christian Frederiksen om Højbjerg

Men ikke desto mindre tror Niels Christian Frederiksen ikke, at ægteskabet mellem den 25-årige dansker og Tottenham er noget, der kan flytte bjerge. For danskeren hører ikke til på en hylde, hvor man satser efter at være spille Champions League og vinde titler, mener han.

»Jeg synes, at det er overraskende, at han lander i Tottenham. Det er en klub med store ambitioner og en af verdens allerskarpeste angribere i Harry Kane, træner José Mourinho og et helt nyt stadion. Der tænker jeg ‘Er det så en mand som Pierre-Emile Højberg, de skal have fat i? Er det en mand, som kan bringe dem i Champions League?' Det tvivler jeg lidt på,« forklarer Viasat-kommentaren, der kommenterer Premier League og følger den tæt.

»Jeg synes heller ikke, at han rimer ret godt på Top 8 i England.«

Frederiksen nævner klubber som Burnley, Southampton og Everton som hold, hvor han mener, at Højbjerg havde passet bedre ind og havde været i stand til at rykke på noget.

We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020

Derudover beskriver han Tottenham som et tungt hold, der i forvejen besidder typer, som minder om den danske midtbanekriger i Moussa Sissoko og Eric Dier.

Klubben har netop været igennem en skuffende sæson, hvor succestræneren Mauricio Pochettino blev fyret og erstattet af José Mourinho, der med nød og næppe førte holdet på sjettepladsen i Premier League, der rækker til at spille om Europa League-kvailfikation.

Det er netop i det lys, at Højbjerg skiftet skal ses: En klub, der har været igennem en dramatisk sæson med store omvæltninger, samtidig med at Højbjerg har spillet en flot sæson med Southampton.

»Man skal se det den vej rundt. Det her kaos i Tottenham med den skuffende sæson, Højbjergs gode præstationer med Southampton kombineret med, at Tottenham ikke har haft mange penge. Det er ikke en af de rigeste klubber, der bare kan tage tegnebogen frem og skrive en check. Så havde de ikke købt Højbjerg, det er 100 procent,« mener Niels Christian Frederiksen, der dog kommer med en specifikation.

»Sportsligt tror jeg ikke, at han vil påvirke det i den rigtige retning for Tottenham. Men jeg tager gerne fejl og siger gerne undskyld bagefter.«

Pierre-Emile Højbjerg har skrevet en fem-årig kontrakt med Tottenham og har fået nummer fem.