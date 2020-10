Han havde en lang karriere i Liverpool og er i dag fodboldekspert hos Sky Sports.

Jamie Redknapp har i sit liv fået stor succes, men livet har ikke altid været let for den i dag 47-årige englænder.

For som dreng havde han det enormt svært. Han var drengen, der var besat af sport og kun havde meget få venner, fortæller han i et stort interview med Daily Mail.

Det sker, i anledning af at han har udgivet biografien 'Me, Family And The Making Of A Footballer,' der handler om de første 18 år af hans liv.

Blandt andet fortæller han om en svær tid i skolen, og til det engelske medie forklarer han, at det var ham, de større drenge gik efter dengang.

»Jeg var ikke glad for det. Jeg følte mig aldrig tilpas der. Jeg havde virkelig ikke lyst til at spille offer, men af og til frygtede jeg det. Jeg havde nogle episoder med børn, der var ældre end mig. De var ikke søde, de mobbede mig, og de truede med, de ville tæske mig uden grund. Men jeg var for bange til slåskamp,« fortæller Jamie Redknapp.

På et tidspunkt forsøgte han at få venner ved at tage en sjælden figursamling –med blandt andet Star Wars – med i skolen. Men den blev stjålet.

Og når han kigger tilbage på de helt unge år, er der en særlig ting, han fortryder, når det kommer til mobningen.

»Jeg ville virkelig ønske, jeg havde pandet dem en. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage... Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så bange. Det generer mig stadig. Jeg var bare ikke den populære. Jeg tror, de alle syntes, jeg var lidt underlig og besat,« forklarer han.

Besættelsen handlede om fodbold. Han pjækkede fra timerne for at træne med sin far, Harry Redknapp, og samtidig var han besat af mad. Noget, der gjorde, at han hadede kantinen i skolen, fortæller han, og det hjalp heller ikke på populariteten hos de andre børn.

I sin aktive karriere nåede Jamie Redknapp at spille for Bournemouth, Liverpool, Tottenham og Southampton. Han var derudover også med på det engelske landshold.

Han valgte at indstille karrieren som 31-årig i 2005 som følge af for mange skader.