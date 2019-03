Yousee? Som rettighedshaver af Premier League i Danmark?

Den nyhed er man overrasket over hos Discovery Networks Danmark. Det fortæller virksomhedens danske CEO, Christian Kemp, til B.T.

Det drejer sig ikke så meget om, at man selv har mistet rettighederne i samarbejdet med Nordic Entertainment Group (NENT), men ganske enkelt bare om den nye spiller på markedet, Yousee, der fra næste sæson sender 116 kampe på deres streamingkanal Xee.

»Jeg synes, det er et tankevækkende samarbejde. Du har en af Danmarks største operatører og en af Danmarks største broadcastere, der går sammen. Du kan sige, at der er født en ny indkøber på markedet for sportsrettigheder. Vi er vant til, at sportsrettigheder skifter hænder, men det her er tankevækkende i og med, at du har en operatør, der investerer i sportsrettigheder.«

Fakta om Premier League hos NENT / Xee - 20 hold - 38 runder - 380 kampe pr. sæson

- 232 kampe kan vises live på Xee, TV3+ eller TV3 Max

- 116 kampe vises på Xee

- 116 kampe vises på TV3+ eller TV3 Max

- 232 kampe vises live på Viaplay

- Som led i aftalen køber YouSee sportsproduktioner fra TV3 Sport med kendte navne som Peter Grønborg, Jan Mølby, Carsten Werge, Per Frimann, Stig Tøfting, Martin Jørgensen, Peter Kjær, Jesper Grønkjær, Niels-Christian Frederiksen mfl.

Hvordan er nyheden blevet taget hos jer?

»Jeg var udmærket godt klar over, at der var en chance for, at vi ikke ville få de Premier League-rettigheder, vi har i dag, og at NENT ville beholde dem selv. For sådan er gamet i sport. Du ejer ikke sportsrettigheder, du har dem til låns, nogle gange vinder du nogle, og nogle gange mister du dem. Men jeg skal ærligt sige, at jeg ikke havde set den komme med den konstellation.«

Hvor efterlader det jer hos Discovery?

»Vi har jo masser af store sportsrettigheder tilbage. Vi har OL og landsholdsfodbold og en masse andet. Det efterlader os ikke anderledes end, at vi går efter de rettigheder, der er på markedet. Og det vil vi også gøre fremover. Vi har før vundet og tabt rettigheder. Min holdning til det er, at vi nok bare skal være rigtig meget offensive nu, og vi går efter de store rettigheder på markedet.«

Noget specielt?

»Det er der ikke, men du ved selv, hvad der er af rettigheder på markedet. Og det vil vi også kigge på. Konklusionen af det her må være, at kampen om sportsrettigheder, i hvert fald i Danmark, er blevet intensiveret.«

»Hvis du kigger oppefra og ned, så er TV2 en lokal spiller, NENT er en regional spiller, og vi er en global spiller. Hvis vi ønsker at gå ind i et eller andet, så har vi nogle muskler, de andre ikke har. Så jeg er fortrøstningsfuld for fremtiden, og det her game er vi vant til,« siger Christian Kemp.

Discovery Networks Denmark viser Premier League sæsonen ud.