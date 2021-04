Det er et voldsomt drama, der udspiller i europæisk topfodbold lige nu. Også på tv-fronten.

For en potentiel Super League vil udfordre det ellers voldsomt populære Champions League-format, som adskillige fodboldfans verden over elsker mere end noget andet.

Og netop derfor tror Anders Jensen, der er administrerende direktør i Nent Group, heller ikke, at en udbryderliga vil blive en succes.

Tværtimod.

'En liga, hvor giganter kæmper mod hinanden hver uge uden nogen rigtig risiko? Spændende? Vil fansene følge med og gøre dette til en god investering? Jeg tvivler på det,' skriver han i et opslag på LinkedIn og tilføjer:

'Faktisk tror jeg, at den europæiske Super League måske bliver en episk fiasko, hvor pengene har undervurderet fansenes kraft – dem, der betaler regningerne.'

Tv-bossen påpeger desuden, at Super Leagues planer om en lukket struktur, hvor de 12-15 medstiftende storklubber aldrig kan rykke ud af ligaen, samt det faktum, at de undertippede holds minimale chance for at blive en del af det fine selskab, vil fjerne spændingen hos fansene.

Anders Jensen tror nemlig ikke på, at publikum vil betale for at se på sport uden spænding.

Uefa præsident Aleksander Ceferin har fordømt den nye Super League. Foto: RICHARD JUILLIART Vis mere Uefa præsident Aleksander Ceferin har fordømt den nye Super League. Foto: RICHARD JUILLIART

Med til historien hører dog, at Nent Group allerede har investeret enorme summer i rettigheder til Champions League og Premier League, der netop vil komme til at lide seermæssigt, hvis en potentiel udbryderliga bliver til noget.

B.T. kontaktede mandag flere topbosser på det danske tv-marked og spurgte dem ind til, hvorvidt de kan se sig selv købe rettighederne til den nye Super League, hvis de får muligheden for det.

»Hvis den vare nogensinde bliver til noget, så er det en meget attraktiv vare,« fortalte TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, blandt andet om den nye fodboldliga.

Ifølge stifterne af Super League vil der være tale om 20 deltagende klubber i den nye turnering, hvoraf de 15 af dem skal være medstiftende klubber. De yderligere fem klubber skal kvalificere sig årligt, ud fra hvordan de har klaret sig i den forgangne sæson.