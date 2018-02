TV3 Sport-chef regner med at kunne vise Lyngby-Brøndby søndag, men han har ikke fået en garanti.

Lyngby. Konkurstruede Lyngby Boldklub forventer fortsat, at klubben når at få nye ejere på plads rettidigt, så klubbens spillere kan få løn, og søndagens forårspremiere i Superligaen mod Brøndby kan spilles.

Hos TV3 Sport, der har rettighederne til at vise kampen, forventer man også at skulle køre sendevogne og journalister til Lyngby søndag, men man har ikke fået en garanti.

Det siger Kim Mikkelsen, der er ledende redaktionschef hos TV3 sport.

Spørgsmål: Lyngby har meddelt Divisionsforeningen, at søndagens kamp mod Brøndby bliver spillet. I har rettighederne til at vise kampen, har I også fået det at vide af klubben eller Divisionsforeningen?

- Jeg har ikke hørt noget fra dem, jeg har kun hørt og læst det, du refererer til der.

- Omvendt har vi heller ikke hørt, at kampen skulle være aflyst eller i alvorlig fare for at blive det, så vi regner med, at den bliver spillet, siger Kim Mikkelsen.

TV-stationen følger sagen tæt, men kan ikke gøre så meget andet end at vente på en afklaring.

- Vi har snakket med Divisionsforeningen løbende, siden det første gang kom frem, at der var noget i Lyngby, som ikke var, som det skulle være. Siden har vi fået et par statusopdateringer fra Divisionsforeningen, men vi har ikke hørt noget nyt om det.

- Vi ligger ikke time for time og kimer dem ned for at høre om nyt. Vi regner med, at kampen skal spilles. Der kommer mange meldinger hele tiden, og det har udviklet sig time for time.

- Jeg forholder mig til de fakta, jeg får fra Divisionsforeningen og ikke alle meldinger, som står rundt omkring, siger Kim Mikkelsen.

Lyngby-formand Torben Jensen har bedt om tid frem til fredag til at finde en ny ejer, som kan betale spillernes manglende løn for februar samt garantere for driften i forårssæsonen.

Spillerne har på grund af den foreløbig manglende lønudbetaling mulighed for at forlade klubben kvit og frit, hvilket fire spillere benyttede sig af onsdag.

Kim Mikkelsen vil dog ikke fortælle, hvad konsekvenserne for tv-aftalen - og dermed de øvrige superligaklubber - bliver, hvis Lyngby ikke redder sig og dermed bliver trukket ud af ligaen.

Spørgsmål: En Lyngby-konkurs vil betyde, at I ikke får mulighed for at vise det antal kampe, I har betalt for. Hvad vil det betyde for den tv-aftale, I har med Divisionsforeningen og dermed klubberne?

- De konsekvenser, det måtte have, hvis et hold bliver trukket ud, ud over det vil være uendelig trist for ligaen og alle dets aktører, dem tager vi med Divisionsforeningen. Det kommer vi ikke til at diskutere eksternt, siger tv-chefen.

/ritzau/