Mange danskere har ventet i spænding på at høre fra Peter Schmeichel, der for nyligt blev præsenteret som ekspert for qatarske BeIn Sports i forbindelse med VM.

Lørdag kunne de endelig høre fra landsholdslegenden på TV3+, men interviewet omhandlede noget helt andet: dramaet omkring Cristiano Ronaldo i Manchester United. Faktisk kom der ikke et ord om Schmeichels kontroversielle VM-rolle.

Kort efter forklarede TV3+, at interviewet med Peter Schmeichel var sket under forudsætning af, at der ikke måtte stilles kritiske spørgsmål til Qatar.

Det fik flere til at undre sig over, hvorfor tv-stationen gik med til interviewet på trods af præmissen om, at der ikke måtte stilles spørgsmål til Schmeichels rolle for den statsejede tv-kanal under VM.

»Vi har vidst i en uge eller 14 dage, at vi kunne få Peter Schmeichel her til aften (lørdag, red.). Det er Premier League, der stiller ham til rådighed. I går (fredag, red.) kom der så en melding om, at der ikke måtte stilles spørgsmål om Qatar til Peter Schmeichel,« siger sportschef for Viaplay Group, Kim Mikkelsen.

»Så spørger vi os selv, om det stadig er interessant at høre, hvad Peter Schmeichel synes om Ronaldo, da det var det, vi primært ville snakke med ham om. Og det synes vi, det er. Alternativet havde været slet ikke at høre Peter Schmeichel om det.«

I tænkte ikke, at det var mærkeligt at have ham med, når der er så stor debat om et andet aspekt af hans person?

»Jeg har godt set, at han er kæmpestor i B.T. og i Ekstra Bladet. Jeg synes stadig, at I skal jagte Peter Schmeichel og prøve at få ham til at svare på de spørgsmål, I har. Men jeg synes ikke, at I skal uanset hvad foranledige jer på, at det er os, der skaffer de svar, som på de spørgsmål, som I vil have. Det må I jo klare.«

Det forstår jeg godt, men du svarer ikke rigtig på mit spørgsmål, synes jeg.

»Hvad var spørgsmålet?«

Tænkte I ikke, at det er mærkeligt at bringe et interview, hvor I taler om Ronaldo, når det der har fyldt omkring ham herhjemme – og det er ikke kun os, der har skrevet om det – er, at han …

»Nej, men igen. Jeg synes, jeg svarer på dit spørgsmål. I sætter jeres dagsorden, og det skal I være velkomne til. Andre sætter en anden dagsorden og nogle tredje sætter en tredje dagsorden. Jeg har redegjort for, hvad vores overvejelser var. Deri ligger jo, at vi ikke synes, at det skulle afholde os fra det og sige ‘nej, så vil vi slet ikke snakke med Peter Schmeichel.’ Så synes jeg, vi svigter vores rolle,« siger Kim Mikkelsen.

»Det er på den præmis. Og vi opvejer så, om det skal fraholde os fra at gøre det. Skal vi så lade helt være med at tage ham, fordi vi ikke må stille et spørgsmål? Det syntes jeg ikke, vi skulle. Men vi valgte så at fortælle, at det var præmissen, fordi jeg vidste, at I ville ringe og sige: ‘Hvorfor spurgte I ikke Peter Schmeichel? Hvorfor spurgte I ikke Peter Schmeichel?’ Så valgte vi at sige, at der var den præmis. Det er de overvejelser, der ligger bag.«

Men forstår TV3-bossen, at nogle undrer sig over at sige ja til interviewet under den præmis, at der ikke må stilles spørgsmål til Schmeichel og Qatar? Det var lidt svært at få et klart svar på.

Forstår du, at der er nogle seere, der undrer sig over, at I siger ja, når præmissen er den dér?

»Siger ja til at have et interview med Peter Schmeichel?«

Ja, når præmissen er, at I ikke må spørge ham om Qatar

»Det … Altså, hvis der er nogen, der undrer sig over det, så er der nogen, der undrer sig over det. Det kan jeg jo hverken gøre fra eller til.«

Nej, men du vil ikke sige, om du forstår dem, kan jeg høre …

»Jamen jeg forstår ikke, hvad det er, du vil have ud af mig. Hvorfor vil du gerne have mig til at sige, om jeg forstår det eller ikke forstår det? Jeg forstår godt, at der er nogen der gør … Altså jeg kan forstå, at du siger, at der er nogen, der gør det. Så er det jo fakta. Så er det ligegyldigt, om jeg forstår det eller ej.«

I marts havde B.T. et interview med Peter Schmeichel om hans rolle ved VM i Rusland og i forhold til den nuværende slutrunde i Qatar. Men han har åbenbart ændret holdning siden.

