TV 2 Sport er i fuld gang med at styrke deres fodbolddækning, og nu har de sikret sig en markant profil.

Kanalen har således hentet Camilla Martin, der efter 14 år skifter TV3 Sport ud med TV 2.

»Jeg glæder mig rigtig meget til et nyt sports-tv-kapitel på TV 2 og til at møde alle mine nye kollegaer. Sport er en kæmpestor del af mit liv, og jeg ser frem til at få lov til at arbejde videre med sportsverdenen hos TV 2. Og så glæder jeg mig til at skulle holde styr på både Carsten Werge og Jim Laugesen,« siger Camilla Martin i en pressemeddelelse.

Det er samtidig den anden store tv-profil, der tager turen til TV 2. Først på året tog fodboldkommentator Carsten Werge en stor beslutning, da han efter 23 år hos NENT skiftede til TV 2 for at være kanalens nye fodboldredaktør.

Skiftet markerer derfor også en fortsat oprustning af sport på TV 2, der både har kanalerne TV 2 Sport og TV 2 Sport X.

De næste tre år sidder kanalen på fodboldrettigheder til Europa League og Conference League, mens TV 2 allerede næste år også har rettighederne til det danske landshold.

Derfor er det også med stor glæde, at TV 2 har sikret sig den tidligere professionelle badmintonspiller som vært.

»Jeg ser Camilla Martin og TV 2 Sport som et perfekt match, hvor faglighed og godt selskab går hånd i hånd. Vi har en rigtig dygtig fodboldredaktion med en solid blanding talent og erfaring. Camilla vil give vores fodbolddækning et yderligere løft og samtidig bidrage ved dækningen af mange af vores øvrige rettigheder – ikke mindst badminton,« siger kanalchef Kristian Hyldgaard.

Camilla Martin er i dag vært på NENTs Superliga-dækning, hvor hun blandt andet har været ansigtet på det populære fodboldmagasin 'Onside', men det er nu et afsluttet kapitel.

»Jeg har haft 14 fantastiske år på TV3 Sport med dejlige kolleger. Jeg skylder dem hele min tv-opdragelse og måde at gå til tv-mediet på. Jeg tager masser af gode minder med mig fra huset, og fra alle de rettigheder jeg har været med til at dække,« lyder det fra Camilla Martin i en pressemeddelelse fra NENT.

Camilla Martin stopper på TV3 Sport og Viaplay med øjeblikkelig virkning, men hvem der skal afløse den erfarne tv-vært, vides endnu ikke, lyder det fra TV3 Sports sportschef, Kim Mikkelsen.

Allerede fredag starter Superligaen, inden sæsonens første udgave af 'Onside' skal sendes søndag. Dermed skal der findes en ny vært med meget kort varsel.

»Camilla Martin har været en fantastisk ambassadør for NENT Group og en skattet kollega. Vi er glade for at have haft hende på holdet, og vi ønsker hende held og lykke med de fremtidige opgaver. Camilla efterlader et stærkt indtryk, men også en redaktion med masser af stærke kolleger, som kan løfte hendes opgaver. Nu går vi i gang med at se på, hvordan vi lægger puslespillet efter Camilla,« siger Kim Mikkelsen.

Camilla Martin blev kåret som Årets sportsnavn 1999 og modtog hædersprisen B.T. Guld samme år. I 2013 blev Camilla Martin desuden optaget i sportens Hall of Fame.