Ydmygelsen på hjemmebane blev for meget for Barcelona-stjernerne Gerard Pique og Antoine Griezmann, som blev fanget i et ophedet skænderi midt under blamagen mod Paris Saint-Germain.

Og uden tilskuere på stadion kunne alle frustrationerne høres helt oppe på pressepladserne i Champions League-kampen tirsdag aften.

Skænderiet mellem de stjerner opstod allerede ved stillingen 1-1 i første halvleg og kan ses øverst i denne artikel.

Her var ydmygelsen endnu ikke en realitet, men forsvarsspilleren Gerard Pique havde på det her tidspunkt fået nok.

Skænderiet udfoldede sig i forbindelse med et hjørnespark til PSG ifølge medierne AS og Marca.

Medierne citerer de to kamphaner på denne måde, hvor den spanske frase 'La concha de su madre ', som direkte oversat betyder 'din mors f … e,', men i Spanien bruges som et mere generelt i situationer, som man er vred over.

Således lød skænderiet:

Pique:

»Hold nu på bolden, for helvede. For satan. Kom nu. Hold på bolden for helvede.«

Griezmann:

»Hids dig ned og stop med at råbe.«

Pique:

»For helvede Grizzi, det her er lort.«

Griezmann:

»Din mors f … e.«

Pique:

»Nej, din mors f … e. Vi lider, og det har været sådan her de seneste fem minutter. Vi løber som sindssyge.«

Griezmann:

»Jeg løber også som en sindssyg.«

Barcelona kunne slet ikke håndtere PSG's Kylian Mbappe, som scorede tre af franskmændenes fire mål. Kampen sluttede 4-1 til PSG, og returkampen spilles i Paris den 10. marts.