Optakten til FC Midtjyllands hidtil største fodboldkamp har fået et par ridser i lakken.

For er der sure miner i holdbussen, der i dag ruller op foran ikoniske Anfield til mødet mod de engelske mestre fra Liverpool? Muligvis, ja.

For mens hele holdet euforisk fejrede overtidsscoring i det fornemme 3-2-comeback ude mod Brøndby, lignede de udskiftede offensivprofiler Sory Kaba og Evander to mænd, der lige havde fået en parkeringsbøde.

Det fangede tv-kameraerne, og det har skabt spekulationer om dårlig stemning i den midtjyske trup.

Brøndby IFs Morten Frendrup og FC Midtjyllands Evander Ferreira under 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020.

Men de spekulationer var FCM-anfører Erik Sviatchenko slet ikke klar til at drøfte på mandagens Champions League-pressemøde i Liverpool. Han konstaterede blot, at der var taget hånd om sagen.

»Den er lukket. Det er hvad, jeg har at sige. Vi har løst den internt. Det er det vigtigste,« lød det kontant fra Sviatchenko.

Han ville i stedet meget hellere glæde sig over en spændende tid i den midtjyske fusionsklub.

»Først og fremmest er vi helt euforiske efter vores fantastiske comeback i Brøndby, hvor vi gravede dybt for at vende kampen.«

Brøndby IFs Mikael Uhre og FC Midtjyllands Erik Sviatchenko under 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020.

»Og at vi så står på tærsklen til at skulle ud og spille klubbens anden Champions League-kamp i historien er jo også glædeligt. Og at det så lige er mod Liverpool, er bare et ekstra krydderi.«

Og selv om de fleste bookmakere ville grine højlydt, hvis man pungede ud på en midtjysk sejr tirsdag aften, så understreger Erik Sviatchenko, at målet netop er en sejr.

»Vi har lært af kampen mod Atalanta (0-4-nederlag i Herning, red.). Og forhåbentlig kan den erfaring komme os til gode i morgen.«

»Vi har en ukuelig tro på, at vi kan lave et resultat!«