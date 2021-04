Det fik stor opmærksomhed i fodboldverdenen, da en rumænsk linjedommer tirsdag aften hev et gult kort frem.

Ikke for at give det til en spiller men for at få Erling Haalands autograf på det. Nu har forklaringen på den opsigtsvækkende forespørgsel, der blev fanget af tv-kameraer, set dagens lys.

Der var for eksempel ikke tale om, at autografen var til en søn eller datter. Det skriver det rumænske medie Gazeta Sporturilor.

Octavian Sovre, som linjevogteren hedder, har i fem år arbejdet for en organisation, der hjælper børn og vokse, der har autisme.

Organisationen løber rundt ved hjælp af donationer, velgørenhed og penge fra eksempelvis auktioner, og det er her, Haalands autograf kommer ind i billedet.

Ifølge mediet bad linjevogteren nemlig om den for at kunne sætte den til salg og dermed støtte organisationen yderligere.

»Den autograf er til et nobelt formål. Måske ved folk det ikke, men 'Tavi' er virkelig involveret i denne organisation. Han har hjulpet os meget de sidste år. Vi ved, at vi ikke kan finansiere det på nogen anden måde. Hvis jeg ringede og bad om penge, ville nærmest ingen donere, men er det genstande, som kommer på auktion, byder folk. Vi bruger pengene på behandlinger til folk med autisme,« siger Simona Zlibut, der er formand for 'SOS Autism Bihor Association'.

Det er ikke den eneste souvenir, Octavian Sovre har fået fra fodboldspillere, for i årenes løb har han indsamlet spilletrøjer, billeder og så autografer, som han har fået skrevet på enten kort eller sit flag.

På de sociale medier fik klippet med linjevogteren og den norske stjerne stor opmærksomhed, og i studiet hos engelske BT Sport var eksperten Owen Hargreaves ikke ligefrem imponeret.

»Man kan være fan. Men man kan ikke gøre det foran andre spillere,« sagde han i studiet efter kampen, som Manchester City vandt med 2-1.

AP-journalisten Rob Harris havde samme holdning, og i et opslag på Twitter skrev han, at situationen nok ikke ligefrem er noget, der høster store klapsalver hos UEFA.

'En linjedommer skal ikke bede en spiller om en autograf, som det var tilfældet efter kampen med Haaland. Dette er billeder, UEFA ikke har lyst til at se,' skrev han.