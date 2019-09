Tv-seere var forfærdede. Klippet gik hurtigt viralt.

Men nu har virkeligheden vist sig at være en helt anden.

Ironien var da også til at tage og føle på. I løbet af landskampspausen fik de tyrkiske storklubber Bursaspor og Fenerbahce ideen til at spille en velgørenhedskamp.

Alt overskud skulle gå til kræftramte børn.

Men så var det at tv-kameraerne i løbet af transmissionen gled forbi tribunen og fangede nogle tilhængere.

Og her var det så, at tv-seerne fik sig et chok.

For på tv-billederne kunne man se to tilsyneladende små drenge i Bursaspor-dragter sidde ved siden af hinanden. Den ene storpulsede på en cigaret, som om det var det mest almindelige i verden.

Klippet spredte sig med lynets hast via sociale medier, ikke bare i Tyrkiet, men over hele verden.

Men så har historien taget en overraskende drejning.

For det har vist sig, at den storrygende yngling slet ikke er en lille dreng. Det kunne den tyrkiske Instagram-konto 'yureginikoyortaya'.

I stedet var der tale om en 36-årig mand (med et ungdommeligt udseende), der havde taget sin søn med til fodbold. Sådan er der så meget.