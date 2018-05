To straffespark for lidt.

Hos AS Roma følte man sig efter onsdagens Champions League-brag mod Liverpool snydt i to situationer, der kunne have været med til at ændre semifinalereturkampens udfald.

»Tillykke til Liverpool, men det er nødvendigt at analysere, hvad der skete,« sagde Romas sportsdirektør, Ramón Rodríguez Verdejo også kaldet 'Monchi', til italiensk tv efter kampen:

»Det var to klare straffespark, vi gik glip af i aften (onsdag, red.). Det ændrede alt.«

Til slut vandt AS Roma 'kun' med 4-2, hvilket lige akkurat ikke var nok, efter at Liverpool havde vundet den første kamp mod 5-2.

Det italienske hold manglede således to mål, som kunne være kommet i de i de to kontroversielle situationer i anden halvleg:

Edin Dzeko blev fældet lige inden for straffesparksfeltet af Liverpool-målmand Loris Karius. Roma-angriberen blev dømt offside i situationen, men tv-billeder viste, at han det var han ikke.

Kort efter afsluttede Stephan El Shaarawy tæt under mål, og hans skud ramte Trent Alexander-Arnolds udstrakte venstre hånd. Det viste tv-billeder tydeligt.

»Det er så ærgerligt, især med de to straffespark, som ikke bliver dømt,« lød det efter kampen fra hjemmeholdets Federico Fazio, der også havde et andet punkt at brokke sig over:

»Desuden var der kun tre minutters tillægstid, men nu må vi tænke positivt og tage alle de positive ting, vi har udrettet - bortset fra de to straffespark - hæve vores hoveder og fortsætte.«

Imens kunne Liverpool-spillerne juble med fansene. Foto: FABIO FRUSTACI

Også efter tirsdagens anden Champions League-semifinale mellem Real Madrid og Bayern München var der en kontroversiel situation. Her ramte et indlæg Marcelo på hånden uden at der blev dømt straffespark, og det indrømmede den brasilianske back efterfølgende

Sportsdirektør Monchi gjorde efter kampen også opmærksom på, at Liverpool 'i første kamp scorede et mål på offside', og derfor havde han en klar besked:

»VAR må indføres i Champions League. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er VAR i de fleste turneringer,« sagde Roma-bossen:

»Det er på tide at hæve stemmerne, og det gælder ikke bare Roma: Juventus kom ud for det sammen mod Real Madrid (der fik et afgørende straffespark i sidste minut af holdenes CL-kvartfinale, red.). Italiensk fodbold må hæve deres stemmer, for det her er ikke normalt.«