En kæmpe skuffelse.

Det er nok det, der bedst kan beskrive den oplevelse, flere journalister havde, da de lørdag var mødt op på Ullevaal Stadion i Oslo for at få et glimt af den nye danske Manchester United-stjerne Christian Eriksen.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Debutanten undgik nemlig at tale med nogen form for presse, og TV 2s Thomas Sønnichsen fik fortalt af en medarbejder i klubben, at Eriksen ikke ville udtale sig.

Foto: Stian Lysberg Solum

»Arrangøren havde sagt, at alle spillere skulle igennem pressezonen. Vi var ikke taget hertil, hvis vi ikke havde mulighed for at tale med Eriksen. Det er under al kritik, at alle ikke gik igennem pressezonen. Det er en skandale,« siger han til Dagbladet.

Sønnichsen forsøgte også at fange den danske landsholdsspiller ved holdets bus efter kampen, men heller ikke her, havde han heldet med sig.

I stedet blev TV 2-reporteren smidt ud af pressezonen.

»Spillerne er normalt ikke vilde med at tale med pressen, og sådan er det. Men det er en skam, at spillerne i Manchester United ikke ønsker at tale med deres fans,« siger Thomas Sønnichsen.

Christian Eriksen og Daniel Wass fik også lige hilst på hinanden i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum

David de Gea stillede som den eneste United-spiller op til et par hurtige spørgsmål fra de spanske journalister.

Til gengæld ville Atletico Madrids dansker, Daniel Wass, godt tale med pressen, hvor han fik sat nogle ord på mødet med sin landsholdskammerat.

»Christian fortjener det her. Det er fantastisk at se ham. Det er fuldt fortjent, at han er, hvor han er nu,« lød det fra Wass.