I slutningen af november sikrede TV 2 sig rettighederne til spanske La Liga-fodbold og italiensk Serie A-fodbold. Det var en ret god idé!

For siden er Simon Kjær skiftet til AC Milan, Christian Eriksen er røget til Inter, og torsdag sikrede Martin Braithwaite sig et sensationelt skifte til selveste FC Barcelona.

Så Serie A og La Liga er pludselig blevet to ekstremt interessante ligaer for den danske seer.

Og spørgsmålet er, om TV 2 er i besiddelse af en transfer-spåkugle, siden kanalen har været så forudseende med rettighederne.

»Nej, det har vi ikke, haha,« siger TV 2's sportschef, Frederik Lauesen.

»Vi havde på forhånd fornemmet, at Christian Eriksen nok ville ende i Spanien eller Italien. Og Simon Kjær spillede jo i Spanien i forvejen. Men det er klart, at der noget Fætter Højben-held i det, når Braithwaite så skifter til FC Barcelona.«

»Der går det vores vej, for det får alt andet end lige lidt større interesse set med danske briller. Det er meget lykkeligt.«

Sportsøkonom ved Deloitte Jesper Jørgensen vurderer, at TV 2 har begået et regulært scoop ved at sikre sig rettighederne.

»Det at have rettighederne til to af de fem store ligaer er et kæmpe scoop for TV 2, og det hjælper selvfølgelig gevaldigt med Christian Eriksen og Simon Kjær til italiensk fodbold, og nu kommer det til at trække endnu flere seere med Braithwaite til Barcelona.«



»TV 2 kommer til at få flere seere og sekundært flere reklameindtægter. Samtidig får de også trukket flere personer over på TV 2 Play, hvor de har TV 2 Sport X. Selv uden danskerne er det et scoop at have to af verdens største fodboldligaer, og Kjær, Eriksen og Braithwaite er en stor klat flødeskum oven på produktet,« lyder vurderingen fra Jesper Jørgensen.

Frederik Lauesen medgiver også, at de seneste måneders transferaktivitet på den korte bane bliver en økonomisk gevinst for TV 2.

»Selvfølgelig sælger vi flere billetter til vores Play-sportspakker, nu hvor Christian Eriksen spiller i Inter, og hvor Braithwaite potentielt står over for sin Barcelona-debut. Men måske bliver det en kortvarig oplevelse – for hvordan bliver det, når tingene er nye, kontra når tingene bliver hverdag,« spørger Frederik Lauesen.

Kommer I til at skrue op for niveauet af dækningen af La Liga, nu hvor Braithwaite er Barcelona-spiller?

»Jeg synes egentlig, at vi løbende opruster. Vi er jo først lige gået i gang med den måde at dække fodbold på, her i forbindelse med at TV 2 Sport X gik i luften. I forvejen har vi jo fået flere eksperter og kommentatorer tilknyttet.«



»Jeg tror mere, at det bliver på nyhedsdækningen, at vi går et gear op. Vi kan næsten ikke gøre mere ud af kampene end at sende dem. Men det er klart, at der er kommet en større bevågenhed omkring nyhedsfronten i forbindelse med Inter og nu Barcelona. Og det vil vi gøre mere ud af. Absolut.«

Martin Braithwaite får mulighed for at få Barcelona-debut på lørdag, når storklubben hjemme på Camp Nou tager imod Eibar. Kampen sendes på TV 2 Sport X fra klokken 15.55.