Ind med Lionel Messi og de andre fodboldstjerner. Ud med Tinka og de andre nisser.

Næste onsdag må TV 2s populære julekalender, 'Tinka og kongespillet', vige pladsen i den bedste sendetid.

Det sker, fordi den danske tv-station i stedet har valgt at sende det traditionsrige opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid, El Clasico, fra kl. 20.

TV 2 har købt rettighederne til spansk og italiensk fodbold, som efter nytår skal sendes på den nye kanal TV 2 Sport X, og det er et led i den overdragelse, at storkampen 18. december er blevet tilgængelig.

»Vi synes, der er grund til at markere og fejre vores stærke fodboldrettigheder og den kommende sportskanal, og derfor har vi ekstraordinært købt kampen til TV 2s hovedkanal,« siger TV 2s sportschef, Frederik Lauesen.

Der bliver dog sendt 'Tinka og kongespillet' på TV 2 den aften.

I stedet for det normale sendtetidspunkt kl 20, vil julekalenderen blive sendt allerede kl. 19.30 på TV 2 - måske til glæde for dem, der tidligere har kritiseret det sene sendetidspunkt. Den vil desuden blive sendt på TV 2 Charlie kl. 20.

Det er første gang i 24 år. at TV 2s hovedkanal kan sende El Clasico.

»Det er jo verdens største klubkamp, og det er fremragende, at den bliver gjort tilgængelig for så mange som overhovedet muligt,« fortæller den tidligere landsholdsspiller Mads Junker til B.T.

Han er blevet præsenteret som ny fodboldekspert og kommentator på TV 2 Sport X, hvor han primært skal beskæftige sig med den spanske La Liga og den italienske Serie A.

»Når man ser på kvaliteten af spansk fodbold og det, de spanske hold har opnået i Europa de sidste 10 år, så synes jeg, at det er verdens bedste liga,« lyder det fra Junker:

»Jeg synes, interessen for spansk fodbold er mindre, end den bør være, og det håber jeg at kunne være med til at ændre på.«

Den 18. december kan danskerne opleve Lionel Messi og Sergio Ramos, når TV 2 sender El Clásico. Foto: CURTO DE LA TORRE Vis mere Den 18. december kan danskerne opleve Lionel Messi og Sergio Ramos, når TV 2 sender El Clásico. Foto: CURTO DE LA TORRE

Han er selv vokset op med at se store stjerner som Michael Laudrup og Romario brillere på de spanske breddegrader, og derfor holder han også meget af spansk fodbold.

»Da jeg var ung, var spansk fodbold kæmpestort. Jeg håber, vi igen kan bringe La Liga op på siden af Premier League-interessen her i Danmark,« forklarer Mads Junker, der får sin TV 2-debut ved El Clásico 18. december.

Og den tidligere fodboldspiller er da heller ikke i tvivl om, hvad der skal få La Liga-interessen til at vokse:

»Der er et hav af stjerner, og kvaliteten af fodbold er bare fremragende. Det behøver jo heller ikke være enten eller, om man kan lide engelsk eller spansk fodbold. Man kan jo følge med i begge dele.«