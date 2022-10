Lyt til artiklen

TV 2's fodboldekspert Morten Bruun er flittig stadiongænger - og gennem 30 år er han kommet på Riisvangen i Aarhus.

Derfor var han også på plads, da de lokale knægte fra 2. division, Aarhus Fremad, tog imod Superliga-giganterne fra Brøndby IF - og her blev Morten Bruun vidne til en af de kampe, der er årsag til, at han trækker sig op af sofaen og ud på stadion gang efter gang.

For Aarhus Fremad ydmygede Brøndby IF totalt og fuldstændigt med 4-0 i en vaskeægte pokalsensation - og så fik Morten Bruun en oplevelse, der for altid vil indfinde sig i hans propfyldte arkiv over fodboldkampe set på stadion.

»En kamp som i dag er jo grunden til, at tosser som jeg tager på stadion hele tiden. Det er jagten på at opleve sådan en kamp her, som man kan fortælle om om 10 år.«

»Jeg garanterer dig for, at jeg kommer til at huske denne kamp. Det er sådan en 'jeg var på stadion dengang'-kamp. Folk vil vide, hvad det er for en kamp, når jeg siger det om ti år,« siger Morten Bruun til B.T. og tilføjer:

»Jeg tror, at mange havde det ligesom mig: Kæft, det var godt, at jeg tog herop.«

På Riisvangen var der omkring 3.500, der kan se tilbage på den 19. oktober frem over.

Bruun beretter om en særlig stemning blandt de 3.500 på stadion - der kulminerede i ét magisk øjeblik.

»Der var en vantro stemning på stadion. Mange af dem, der var her i dag, er jo ikke vant til at gå til fodbold - og slet ikke på den fanagtige måde. Så det var ikke et stadion, der sang i 90 minutter.«

»Men det mest magiske øjeblik var, da Aarhus Fremad scorede til 4-0. Der brød 4-, 4, 4-, 4-0-sangen fra Danmarks kampe i Parken helt spontant ud, og den kan alle finde ud af - og så sang hele stadion pludselig sammen. Det var fantastisk at opleve!« siger Bruun.

Og resultatet 4-0 til Aarhus Fremad er et af dem, der går over i historiebøgerne.

Aarhus-spillerne fejrer sensationen. Foto: LARS RØBGØG/GETTY Vis mere Aarhus-spillerne fejrer sensationen. Foto: LARS RØBGØG/GETTY

Tidligere har Brøndby selv leveret gigantiske pokalskuffelser med nederlag mod Jyllandsserie-holdet Skagen og 2. divisionsholdet Varde.

Dagens nederlag befinder sig i den boldgade, vurderer Bruun.

»Jeg er nok ikke den eneste, der tænker på Skagen-kampen fra 85. Det er deroppe, vi er. Men i modsætning til så mange andre pokalsensationer, så var det her jo ikke efter straffespark, eller efter en kamp, hvor en målmand stod fuldstændig, og de undertippede vandt en snæver 1-0-sejr.«

»Det her var en decideret ydmygelse - og det gør, at denne skiller sig ud fra normale pokalsensationer.«

»Og Fremad har vel ikke oplevet noget større i 25 år. Jeg vil mene, at deres oprykning til Superligaen tilbage i slutningen af 90'erne var større - og der slog de også AGF i deres debutkamp foran 16.000 tilskuere. Det må trods alt have været større. Men det er også noget, når det er den største dag i 25 år,« siger Bruun og tilføjer om sin oplevelse:

»Det var surrealistisk at se. Det er ikke første gang, man har set det undertippede hold komme foran - og jeg mener faktisk, jeg har set Viby komme foran 1-0 mod FCK for mange år siden - men som regel normaliserer tingene sig derefter, og det ender måske 1-4. Men tingene normaliserede sig aldrig i dag.«

Brøndby-cheftræner Niels Frederiksen har efter kampen kaldt det et historisk dårligt resultat, mens Mathias Greve kalder det den værste oplevelse i karrieren.