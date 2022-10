Lyt til artiklen

Det skal åbenbart ikke være let for TV 2 at forberede sig til VM-dækningen om halvanden måneds tid.

Først blev kanalen nødt til at afbryde samarbejdet med VM-ekspert Brian Laudrup, da den danske landsholdslegende valgte at indgå et samarbejde med 'Visit Dubai' – hvilket var et brud på den kontrakt, han havde indgået med TV 2.

Som erstatning for Laudrup hentede TV 2 så David Nielsen og Bo Henriksen ind som nye eksperter. Og så var der ro på. Troede de.

For mandag kunne B.T. afsløre, at Bo Henriksen nu skal være cheftræner for den schweiziske storklub FC Zürich. Så nu må TV 2 igen på ekspertjagt.

Kanalens fodboldredaktør, Carsten Werge, bekræfter til tv2.dk bruddet.

»Det er klart, at det ikke er foreneligt at være VM-ekspert for os, når han også skal koncentrere sig om sit primære job som cheftræner. Vi har fuld forståelse for, at han har lyst til at tage denne udfordring og takke ja til dette tilbud«, siger Carsten Werge,

Han tilføjer i øvrigt, at 'der er styr på VM-dækningen'.

Danmarks VM-slutrunde skydes i gang den 22. november med den første gruppekamp mod Tunesien.