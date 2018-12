De buhede og piftede.

»Jeg bemærkede det,« fortalte Sergio Ramos efter finalen ved VM for klubhold.

Real Madrid-anføreren vandt ingen popularitetspris, da klubben søndag hentede endnu et trofæ til samligningen i Abu Dhabi.

Her blev Al Ain besejret med 4-1, men finalen blev skæmmet af konstante buh-råg og piften af Sergio Ramos.

Situationen i Champions League-finalen hvor Sergio Ramos har godt fast i Mohamed Salah. Foto: GENYA SAVILOV

Det var tilsyneladende en reaktion på den hændelse i Champions League-finalen tidligere på året, hvor den spanske fodboldspiller i en duel skadede Liverpools Mohamed Salah - der måtte lade sig skifte ud (og så vanft Real Madrid)

»Pifteriet er uforklarlig. Man skal respektere fodbolden,« sagde Sergio Ramos søndag om hændelsen ved VM for klubhold.

Her scorede Sergio Ramos scorede selv i finalesejren, og det samme gjorde Luka Modric og Marcus Llorente for det spanske hold, der også fik scoringen suppleret af et Yahia Nader-selvmål.

Det var tredje år i træk, at Real Madrid vandt VM for klubhold.

Sergio Ramos fejrer sit mål mod Al Ain. Foto: GIUSEPPE CACACE

Sergio Ramos har tidligere sagt om Champions League-episoden:

»Jeg har aldrig villet skade en modstander på banen, selvfølgelig, så min samvittighed er ren i forhold til det, jeg gjorde den aften.