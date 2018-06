Søndag aften afleverede landstræner Åge Hariede en tung besked til Mike Jensen, Andreas Bjelland, Peter Ankersen og Nicklas Bendtner.

De blev som de sidste fire ofret og sorteret fra den VM-trup, der om få dage rejser til Rusland for at forsvare den danske ære.

Og det var en trist oplevelse, forklarede landstræneren halvandet døgn efter offentliggørelsen.

»Det er altid problematisk at vælge nogle fra. Man kommer til at tage nogles store drøm fra dem. Det er ikke 'hyggeligt'. Det var en meget svær beslutning at måtte tage,« fortalte Åge Hareide, der dog roste de fravalgte.

»De skal have lov at være skuffet. Og det var de også alle sammen! Men de tog det også flot - Bendtner gik jo rundt og ønskede spillerene held og lykke med alt, der skal ske i Rusland. Jeg synes, det var stort af ham at vise det overskud i den situation. Det var flot gjort.«

»Men alle er gode kammerater, og det var lige så hårdt for de spillere, der skulle blive i lejren. De måtte også sige farvel til nogle, de holder af.«

Det gjorde især ondt på landstræneren at erkende, at Andreas Bjelland og Nicklas Bendtner ikke kunne nå at blive deres skader kvit, inden strabadserne i Rusland.

»Det værste, vi mister, er erfaring. Bjelland er meget, meget erfaren, og han har spillet godt sammen med Simon Kjær. Men jeg håber, at Andreas Christensen kan oprette samme makkerskab med SImon.«

»Bendtner har en historik og en aura over sig. Han har ikke lavet så mange mål i Norge i år, men det er altid farligt for modstanderne, når han står på holdkortet. Det gør noget ved modstanderne, når de læser hans navn. Han er stærk i luften og meget, meget dygtig inde i boksen. Vi kommer til at savne det,« konstaterede landstræneren.