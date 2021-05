Der svæver lige nu tykke røgskyer fra Estadio Santiago Bernabeu og op i den madrilenske himmel.

Real Madrids stadion – som lige nu er under ombygning – er nemlig i brand.

Det viser flere videoer, der florerer på Twitter.

Du kan se den ene af dem herunder.

The Santiago Bernabéu Stadium is on fire. pic.twitter.com/YW1oA5K05Y — Football Tweet (@Football__Tweet) May 26, 2021

Ifølge det spanske sportsmedie AS er det såkaldt polyuretan skum, som flammerne har fået fat i.

Mediet skriver også, at branden varede knap fem minutter.

De enorme røgskyer blev opdaget af forbipasserende omkring klokken 20.30.

Real Madrid oplyser også ifølge AS, at uheldet ikke er alvorligt.