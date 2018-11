Efter gårsdagens kamp mellem OB og Esbjerg opstod der tumult foran Nature Energi Park i Odense.

Allerede inden tumulten var der ballade, da en OB-fan kastede en sten mod Esbjergs fanbus. Hændelsen resulterede i en smadret rude, hvor ingen dog kom til skade.

Det bekræfter Lars Fredensborg, vagtchef hos Fyns Politi.

»Det skete omkring klokken 20.51, og OB-fanen vil blive sigtet for hærværk. Der er heldigvis en masse videoovervågning omkring stadion, som vi skal arbejde videre med i dag (mandag, red.), så vi præcist kan få klarlagt, hvad der skete,« fortæller Lars Fredensborg.

Tre Esbjerg-fans bliver, ifølge Lars Fredensborg, sigtet. Foto: Claus Fisker

Efterfølgende opstod tumulten foran stadionet mellem op til flere OB- og Esbjerg-fans, hvor politiet blev involveret.

Lars Fredensborg fortæller, at en politimand i den givne situation bliver spyttet på af en Esbjerg-fan.

»Han blev anholdt og bragt ind til politistationen. Der kom ro på ham, og han fik lov til at køre hjem med Esbjerg-bussen, som kom og hentede ham.«

Dog slipper Esbjerg-fanen ikke for en sigtelse. Han bliver nemlig sigtet for straffelovens paragraf 119 for vold mod politiet.

Det var første gang siden 2016, at OB vandt en kamp efter at være kommet bagud. Foto: Claus Fisker

Det samme gør en anden Esbjerg-fan, som også spyttede efter politiet. Han er dog ikke identificeret af politiet endnu.

En tredje Esbjerg-fan er også i politiets søgelys for at have kaldt en betjent en 'fucking idiot' og 'fucking betjent'.

Han bliver formentlig sigtet for at have overtrådt Straffelovens paragraf 121 for fornærmende tiltale.

Kampen mellem OB og Esbjerg endte 2-1.