Jonathan Asp skiftede for snart to år siden til Bayern München, hvor han gør sig på akademiet, og det unge stortalent gør så store fremskridt, at han trods sine kun 17 år allerede har fået trænet med stjernerne fra førsteholdet.

Før FC Københavns Champions League-kamp satte Bayerns cheftræner, Thomas Tuchel, ord på, hvad den unge dansker mangler for at komme endnu mere i betragtning til førsteholdet.

»Min forventning er, at han arbejder, arbejder og arbejder. Og at han er et beskedent menneske, som giver den gas hele tiden. Det er det, vi forventer af ham. Jonathan har trænet med os nogle gange. Han har ikke mange kilo på kroppen, så han bliver nødt til at få lidt flere muskler,« siger Thomas Tuchel.

Han tilføjer:

Foto: Bayern München. Vis mere Foto: Bayern München.

»Han har et modent mix af selvforståelse og beskedenhed og et godt overblik. Det er utroligt efter hans alder. Nu er han tilbage på akademiet for at tage de næste skridt. Alle døre er selvfølgelig åbne, men drengene må selv gå igennem dem,« lyder det fra Thomas Tuchel.

Jonathan Asp sikrede FC Midtjylland 11 millioner kroner, da han gennemførte skiftet til en af Europas største klubber.

Han har kontrakt med storklubben i halvandet år endnu.