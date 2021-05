Chelsea kan tirsdag revanchere weekendens nederlag til Leicester, når de to hold mødes i toppen af ligaen.

Chelseas manager, Thomas Tuchel, mener, at klubbens kommende kamp mod Leicester i Premier League er vigtigere, end da de to mandskaber i weekenden mødte hinanden i FC Cup-finalen.

Det siger han på et pressemøde forud for tirsdagens opgør.

Leicester snuppede lørdag FA Cup-trofæet for næsen af Chelsea takket være en sejr på 1-0.

Men tirsdag har Chelsea mulighed for at få hurtig revanche vel vidende, at sejre i holdets to sidste kampe i sæsonen vil garantere kvalifikation til næste års Champions League.

Omvendt vil uafgjort eller et nederlag tirsdag betyde, at Chelsea risikerer at gå glip af pladsen i Europas fornemmeste klubturnering på bekostning af netop Leicester og Liverpool.

- Da jeg overtog roret i klubben, var opgaven at gøre alt for at slutte i top fire. Ikke at gøre alt for at vinde FA Cuppen.

- Fordi uanset hvor stor en turnering, FA Cuppen er, så giver den dig ikke adgang til Champions League-fodbold i næste sæson. Det gør top fire, siger Tuchel.

Chelsea ligger i øjeblikket på fjerdepladsen i Premier League to point efter Leicester på tredjepladsen og et point foran Liverpool på femtepladsen.

Alle holdene har seks point tilbage at spille om. Umiddelbart har Leicester det sværeste slutprogram, da Tottenham venter på hjemmebane i holdets sidste kamp.

Chelsea møder efter Leicester Aston Villa ude, mens Liverpool mangler at møde Burnley og Crystal Palace.

- Vi har hele tiden vidst, at kampprogrammet ikke gav os nogen tjenester.

- Men vi kan stadig afgøre alt selv. Spillerne har været fuldstændig fantastiske indtil nu. Vi har allerede sikret os europæisk fodbold, og nu har vi to kampe til at sikre top fire, siger Leicester-manager Brendan Rodgers før mødet med Chelsea.

Næstsidste runde i Premier League, der afvikles tirsdag og onsdag, bliver den første i 2021, hvor der igen må komme tilskuere på stadion.

I alt må klubberne byde op til 10.000 fans velkommen den kommende runde.

