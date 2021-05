Tyske Thomas Tuchel førte lørdag Chelsea til sejr i Champions League i hans bare 30. kamp for klubben.

Chelsea-manager Thomas Tuchel mener, at spillernes mod var en af nøglerne til, at holdet lørdag vandt Champions League-finalen over Manchester City.

Det siger han til BT Sport efter 1-0-sejren.

- Spillerne var opsat på, at vi skulle vinde. Vores plan var at være en sten i skoen på dem. Jeg opfordrede (før kampen, red.) alle til at træde i karakter, slå sig løs og til at være modige og skabe kontramuligheder, siger den tyske træner og tilføjer om opgøret:

- Det var en hård fysisk kamp, og alle måtte hjælpe hinanden, siger han.

Særligt defensivt imponerede Chelsea stort, og efter at de 90 minutter var slut, viste statistikken, at Manchester City bare havde haft en afslutning inden for målrammen.

Sejren i Champions League er kulminationen på en sæson, hvor Thomas Tuchel for alvor har fået vendt Chelseas resultater, siden han overtog holdet i midten af sæsonen.

Finalen lørdag var desuden tyskerens anden i træk i Europas fornemmeste klubturnering, efter at han sidste år sad ved roret hos Paris Saint-Germain, da holdet tabte 0-1 til Bayern München i finalen.

- Jeg er så taknemmelig for at være kommet i finalen igen. Jeg følte, at det var anderledes den her gang, og at det var tættere på. At dele denne følelse med alle er utrolig. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal føle, siger Tuchel til BT Sport efter kampen.

Det er anden gang, at Chelsea vinder Champions League. Holdet vandt seneste turneringen i 2012, da Bayern München blev besejret i finalen.

