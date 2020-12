Den franske fodboldklub Paris Saint-German har fyret cheftræner Thomas Tuchel.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Christian Eriksens tidligere i Tottenham, Mauricio Pochettino, er storfavorit til at overtage roret i storklubben - og der spekuleres i, at det kan bane vejen for et Eriksen-skfte fra Inter til Paris.

Tuchel har vundet det franske mesterskab to gange ud af to mulige med PSG, og han styrede også klubben til sejr i begge pokalturneringer sidste sæson.

Det er dog ikke lykkedes for den 47-årige tysker at indfri klubejernes helt store drøm: At vinde Champions League.

