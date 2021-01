Trods stort spilovertag formåede Chelsea ikke at score mod Wolverhampton i Thomas Tuchels trænerdebut.

Thomas Tuchel fik ikke nogen drømmestart som cheftræner for Chelsea.

Dagen efter at tyskeren blev præsenteret i Chelsea, så han sit hold skuffe med 0-0 hjemme på Stamford Bridge mod Wolverhampton.

Chelsea indtager en skuffende ottendeplads med 30 point for 20 kampe, mens Wolverhampton på 13.-pladsen har 23 point.

Chelsea havde enormt spilovertag i første halvleg, men London-holdet havde svært ved at veksle boldbesiddelsen til farlige situationer.

Favoritten blev markant mere nærgående efter pausen. Efter en time gav det en stor chance til Ben Chilwell, men han fik ikke kroppen ind over bolden og sparkede over i fri position.

Fem minutter senere blev Kai Havertz spillet fri til en god mulighed, men hans forsøg blev blokeret til hjørnespark.

Men Wolverhampton fik faktisk en endnu større chance med 20 minutter tilbage. Lidt heldigt kom Pedro Neto alene igennem, og han forsøgte med et lob, der ramte oversiden af overliggeren.

Først efter 77 minutter reagerede Tuchel med indskiftninger, og her sendte han Christian Pulisic og Tammy Abraham i aktion i jagten på sejrsmålet.

Fem minutter før tid sendte Callum Hudson-Odoi et kvalificeret skud afsted, men Rui Patrício reddede ude ved stolpen.

Det sidste pres løb ud i sandet, og Wolverhampton kunne juble over et overraskende point efter nederlag i de seneste to kampe.

/ritzau/