Chelsea-manager, Thomas Tuchel, var ikke meget for at kommentere krigen i Ukraine og klubbens ejer, Roman Abramovich.

Det var tydeligt til tirsdagens pressemøde forud for kampen mod Luton Town, der spilles onsdag.

Her blev tyske Tuchel spurgt ind til Abramovich og hans rolle i Chelsea, inden manageren selv afbrød journalisten. Noget, der skete, efter han havde fået mange spørgsmål omkring krigen.

»Nej, hør, hør, hør … du er nødt til at stoppe. Jeg er ikke politiker, du er nødt til at stoppe. Jeg kan kun gentage, og det har jeg det faktisk dårligt med, for jeg har aldrig oplevet krig,« siger Tuchel og fortsætter:

»Så jeg får det dårligt bare af at tale om det, fordi jeg er så privilegeret. Jeg sidder her i ro og og fred og gør det bedste, jeg kan, men du er nødt til at stoppe med at stille mig de spørgsmål, for jeg har ingen svar til dig.«

Spørgsmålene kommer i kølvandet af lørdagens nyhed, hvor russiske Roman Abramovich tog konsekvensen af Ruslands invasion af Ukraine.

Her meldte Abramovich, at han overgav styringen af klubben til Chelsea Foundation.

»Jeg har altid taget beslutninger med klubbens bedste interesser i mit hjerte. Jeg holder fast i de værdier. Og derfor giver jeg nu Chelsea Foundation styringen af Chelsea FC. Jeg tror på, de er i den bedste position til at varetage klubbens, spillernes, stabens og fansenes interesser,« sagde Abramovich i en pressemeddelelse til klubbens hjemmeside.