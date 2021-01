Premier League-titlen er uden for rækkevidde, mener Chelseas nye cheftræner, Thomas Tuchel.

Hvis man som Chelsea-fan drømmer om, at tilgangen af cheftræner Thomas Tuchel er lig med mesterskabet allerede i år, må man tro om igen.

Tyskeren mener i hvert fald ikke selv, at det er realistisk. Det siger han efter holdets nulløsning mod Wolverhampton i Premier League onsdag aften.

- Titlen? Wow. Det tror jeg ikke på. Vi skal være realistiske, siger han ifølge Reuters efter kampen.

Efter 20 ligakampe ligger London-klubben på ottendepladsen i den bedste engelske række. Der er 11 point op til førerholdet Manchester City, som har spillet en kamp mindre end holdet fra hovedstaden.

- Når man skriver under med Chelsea som spiller eller træner, skriver man under på de forventninger, der er om, at holdet skal spille med om titlerne i Premier League, Champions League og alle pokalturneringerne.

- Samtidig må vi være realistiske. Der er mange hold mellem os og fjerdepladsen og mange points forskel. Måske er det bedste lige nu at gøre det godt i midten af sæsonen og ikke miste fokus ved at kigge for langt ud i fremtiden, siger Tuchel.

Den forhenværende PSG-træner peger i stedet på, at holdets fokus skal være på at finpudse detaljerne på daglig basis og forbedre sig kamp for kamp.

- Det er mit job at få holdet op på det niveau hurtigst muligt. Skridt for skridt, lyder det fra Thomas Tuchel.

Tuchel tog tirsdag over efter Frank Lampard, som blev fyret efter godt halvandet år i stillingen.

/ritzau/