En dag før VM-slutrunden i Rusland sparkes i gang, skal værtskabet for VM 2026 placeres.

Med omkring seks uger tilbage har verdens mest magtfulde mand, den amerikanske præsident, Donald Trump, en trussel klar til de lande, der vil stemme imod buddet, som USA, Canada og Mexico er gået sammen om.

“USA har lavet et stærkt bud med Canada og Mexico til VM 2026. Det vil være en skam, hvis lande, som vi altid støtter, vil arbejde imod det amerikanske bud. Hvorfor skulle vi støtte disse lande, når de ikke støtter os (inklusive i FN)?” skrev Donald Trump på Twitter natten til fredag dansk tid.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018

Donald Trumps trussel kan være i strid med FIFA’s regler om politisk indblanding i forbindelse tildelingen af værtskabet. Ifølge Sky Sports lovede det internationale fodboldforbund i sidste måned en ‘fair, objektiv og transparent’ beslutningsproces.

Det kom i kølvandet på bekymringer fra Marokko, som er det andet alternativ til værtskabet til VM 2026. Formanden for det marrokanske bud, Mouley Hafid Elalemy, var bekymret for, om FIFA indadtil støtter de nordamerikanske lande

I sidste ende er det FIFA’s 211 medlemslande, der skal beslutte, hvor VM 2026 skal placeres. Alle lande på nær de fire ansøgerlande har en stemme i afstemningen.

Danmark har endnu ikke besluttet, hvem de vil stemme på. Det vil de først gøre i næste uge, når de to buds delegationer har været på besøg.

Værtskabet bliver tildelt den 13. Juni til en FIFA-kongres i Moskva.