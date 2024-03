Træner Thomas Tuchel prøver at se Bayern Münchens kampe som muligheder for at vokse som træner.

Det står allerede klart, at Thomas Tuchel er færdig i Bayern München til sommer, men det er usikkert, om han holder så længe.

I hvert fald spekulerer de tyske medier ivrigt, om ikke han skal ud af vagten, hvis Bayern München tirsdag ryger ud af Champions League.

Klubben skal møde Lazio og er bagud 0-1 før returopgøret på Allianz Arena i ottendedelsfinalen, og exit er langtfra utænkeligt. Thomas Tuchel forventer dog ikke selv, at hans fremtid afhænger af tirsdagens opgør

- Ikke hvis du spørger mig. Jeg ved, hvad vi er blevet enige om. Du kan være sikker på, at der er ingen, der vil vinde kampen, lige så meget som mig, siger Thomas Tuchel ifølge Bild.

Bayern München har vundet 11 tyske mesterskaber i træk, men stimen bliver formentlig brudt i år. I weekenden tabte Tuchels tropper et nyt skridt i topstriden, da de smed point mod Freiburg, og Leverkusen slog FC Köln.

Bayern München har nu ti point op til Leverkusen på førstepladsen, og Thomas Tuchel erkender, at situationen er svær.

- Hver eneste kamp er en lektion. De seneste uger har det været svært at se den positive side af tingene. Men det er vigtigt at forblive positiv og absorbere de ting, man lærer, siger Tuchel, som forsøger at være konstruktiv.

- Jeg er 100 procent involveret indtil den sidste kamp med Bayern. Det er selvfølgelig en stor udfordring, men jeg kommer til at vokse af det, siger han.

Han fornemmer desuden, at spillerne fortsat lytter til ham, og forsvarsspiller Matthijs de Ligt er da også med på, at Thomas Tuchel ikke alene er ansvarlig for dårligdommene.

- Vi spillere er også ansvarlige. Vi er sammen om det her, siger hollænderen.

Bayern München og Lazio mødes tirsdag klokken 21.00 i det sydlige Tyskland.

/ritzau/