Everton-spillerne Jordan Pickford og Richarlison har blandt andet modtaget dødstrusler efter derbyet mod Liverpool.

Og nu vil politiet undersøge sagen.



De to Everton-spillere spillede en hovedrolle i 2-2-kampen mod Liverpool i weekenden.

Richarlison fik direkte rødt efter en grim tackling på Liverpools Thiago, der blev skadet efterfølgende. Pickford slap for kort, men englænderen var skyld i, at Liverpools stjerne Virgil van Dijk nu er ude på ubestemt tid.

Og det har fået sindene så meget i kog, at fans har truet de to spillere.

»Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge en række stødende tweets, der er rettet mod to Everton-spillere. Sproget er totalt uacceptabelt, og vi tager anmeldelsen meget alvorligt.«

»Man er ikke over loven, når man bruger internettet til ramme andre med trusler og 'hate crimes'. Betjente er i gang med at forsøge at identificere personerne bag tweetsene, og hvis vi finder noget ulovligt, vil vi skride til handling,« lyder det i en meddelelse fra en talsmand fra politiet i Merseyside ifølge Daily Mail.

Mens van Dijks skade efter alt at dømme koster ham resten af sæsonen på sidelinjen, er Thiago i spil til at komme i aktion i midtugens Champions League-kamp mod Ajax for Liverpool.

Van Dijk står til at skulle opereres, efter han beskadigede sit korsbånd i sammenstødet med Pickford.

Liverpool blev snydt for sejren, da VAR underkendte Jordan Hendersons sejrsmål dybt inde i dommerens tillægstid.