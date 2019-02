Maurizio Sarri ligner en færdig mand i Chelsea.

Gennem de seneste uger har flere medier skrevet om, hvordan den italienske træner er kraftigt fyringstruet, da Chelsea i øjeblikket indtager en beskeden sjetteplads i Premier League.

Den gyldne fjerdeplads, der giver adgang til Champions League, er kun ét enkelt point væk i øjeblikket, hvor der er 12 runder tilbage.

Men modstanden hedder Manchester United, Arsenal og potentielt Tottenham, og London-klubben kan derfor sagtens risikere at ende uden for det forjættede land for andet år i streg.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Og det er netop Champions League-kvalifikationen, der er altafgørende for ledelsen i Chelsea.

Ifølge pålidelige The Times går ledelsen, med klubejer Roman Abramovich og bestyrelsesformand Bruce Buck i spidsen, og venter på, at det bliver så urealistisk for Chelsea at kvalificere sig til næste års Champions League.

Så har man nemlig undskyldningen klar til at kunne fyre 60-årige Sarri, der fortsat er i sin første sæson med Chelsea.

Hvad der fylder yderligere brænde på bålet er, at Bruce Buck var til stede ved pressemødet forud for Europa League-kampen mod Malmø torsdag, hvilket den amerikanske bestyrelsesformand slet ikke har vane for at gøre.