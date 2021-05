Hverken i Vejle eller i OB kan dagens 2-2-resultat bruges i jagten på førstepladsen i nedrykningsspillet.

Det vakte stor glæde i både Vejle og OB, da begge mandskaber i forrige runde af 3F Superligaen sikrede sig en sæson mere i landets bedste fodboldrække.

Med redningen i hovedet kan de to hold tillade sig at kigge opad i tabellen mod den eftertragtede førsteplads i nedrykningsspillet. Denne placering giver nemlig en kamp mod nummer fire i mesterskabspillet om at komme med i kvalifikationen til den europæiske klubturnering Conference League.

Fredag aften led de to mandskabers forhåbninger dog et knæk, da Vejle og OB spillede 2-2 i tredjesidste spillerunde. Et resultat, som ingen af holdene kan bruge til det store.

- Nej, det rykker ikke så meget, siger OBs forsvarsprofil Jeppe Tverskov.

- Matematisk kan vi godt regne ud, at det kan blive svært, hvis nogen af dem over os vinder deres kampe. Så er der lige pludselig langt op.

- Men vi skal stadig jagte. Ligesom at vi skulle undgå nedrykning, indtil det ikke var matematisk muligt, så skal vi også jagte det.

Stillingen er lige nu tæt i toppen af nedrykningsspillet, hvor AaB fører med et point ned til Sønderjyske, som har yderligere et point ned til OB og Vejle. AaB og Sønderjyske har dog en kamp i hånden.

Midlertidig OB-cheftræner Michael Hemmingsen er lidt mere afventende omkring at vurdere, hvorvidt løbet er kørt i kampen om en plads i kampene om at komme ud i Europa.

- Der er to kampe tilbage, og vi ved ikke, hvad der sker i de andre kampe, så lad os vente med at tage en vurdering på det, indtil vi ser de andre resultater, siger Hemmingsen.

OB har haft en turbulent sæson, hvor forventningerne om top-6 ikke blev indfriet. Eventuelle kvalifikationskampe til Europa kan dog ikke redde sæsonen ifølge Tverskov.

- Det kan ikke redde sæsonen, når vi har en målsætning om top-6.

- Når man sætter en målsætning, skal man også stille sig op med brystet og acceptere det, når man ikke indfrier den, fastslår Tverskov.

I Vejle-lejren er der heller ikke den store begejstring over dagens resultat, hvor man af to omgange smed en føring.

- Når vi ikke får tre point i dag, så ser det ikke godt ud i forhold til syvendepladsen. Men så længe muligheden er der, går vi efter den.

- Vi møder AaB næste gang, og det er den vigtigste kamp for at få den syvendeplads, siger Vejles Arbnor Mucolli.

/ritzau/