Landsholdsspiller Sanne Troelsgaard er familiemenneske med stort F.

Og når man ser på, hvordan Troelsgaard-familiens entourage ruller ind i fanzonen med barnevogne og et mandetal på 14 inden tirsdagens EM-skæbnekamp mellem Danmark og Finland, så forstår man hvorfor – ingen har så mange med som Troelsgaard.

Blandt de 14 er Sannes største støtte: Tvillingesøster Lotte Troelsgaard.

Siden januar har de to været længere væk fra hinanden end før, fordi den 33-årige danske midtbanespiller skiftede til engelske Reading fra svenske FC Rosengård.

Og det har fået familien Troelsgaard ud i en taløvelse, der skal gøre afsavnet nemmere at håndtere.

»Det er pissehårdt at undvære hende. Vi tæller måneder til, at hun forhåbentligt er færdig med fodboldkarrieren, for vi synes, det er rigtig, rigtig svært at være adskilt.«

»Man kan ikke længere bare lige tage bilen i tre timer og så være hos hinanden. Det hele skal planlægges i højere grad, men vi gør alt, hvad vi kan for at få set hinanden,« siger Lotte Troelsgaard til B.T. i fanzonen i Milton Keynes.

Nedtællingen er dog ikke noget, der skal presse Sanne Troelsgaard mod et tidligere stop i det engelske, hvor hun har kontrakt til 2023.

»Vi presser ikke på, for vi ved, at det her fodbold skal hun udleve nu. Lige pludselig er det slut, så lige nu tæller min mor, Sanne og jeg egentlig bare månederne i en familiechat, vi har.«

“‘Nu er der 27 måneder igen’, skriver vi. Vi tæller ikke dage, for måneder gør det mere overskueligt for os alle tre,« siger Lotte Troelsgaard og fortæller om, hvorfor så mange fra Troelsgaard-klanen er med i det engelske.

»Sanne har altid været et kæmpestort familiemenneske, og det er hun stadigvæk. Så lige så snart, at Danmark skulle med til EM, vidste vi bare, vi skulle afsted.«

»Det giver en tryghed for Sanne, og selvfølgelig skal vi være her for at støtte hende. Hun elsker støtten, og vi har allerede sendt billeder til hende her fra fanzonen, så hun kan se, at vi også er klar i dag. Det giver hende ro.«

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Vi har allerede FaceTimet med hende tre gange i dag, og hun elsker det bare. Hun skriver tit i vores familiegruppe, at hun er så taknemmelig for, at vi er med her.«

Sanne Troelsgaard var fredag gennem noget af en nedtur i EM-premieren mod Tyskland. Kampen endte 0-4 og Troelsgaard spillede ikke synderligt imponerende.

»Hun er rigtig klar til at vise sig frem i dag. Hun var skuffet i fredags, og der fik vi nogle gode snakke med hende efterfølgende.«

»Vi var også ude at besøge hende omkring hotellet, hvor vi gik en lang tur og fik snakket om en masse, der ikke kun var fodbold. Det havde hun brug for, og det fik de tunge følelser omkring fodbolden væk,« siger Lotte Troelsgaard, der selv har indstillet sin fodboldkarriere, hvor hun blandt andet nåede at være holdkammerat med sin tvilling på landsholdet.

Sanne Troelsgaard og resten af det danske kvindelandshold kæmper for EM-skæbnen, når der klokken 18.00 er kampstart på MK Stadium mod Finland.