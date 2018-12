Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, vil forlænge med sin topscorer, men erkender, at det kan blive svært.

Brøndby kan miste en af sine helt store profiler næste sommer, når topscorer Kamil Wilczeks kontrakt løber ud.

Angriberen har haft et stærkt 2018, hvor han har scoret 24 mål alene i Superligaen.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, ønsker at forlænge med polakken, men han erkender også, at større udenlandske klubber kan kapre den snart 31-årige spiller.

- Det er ikke noget, vi deler med offentligheden, men vi vil gerne have ham til at blive.

- Det er selvfølgelig en spiller, som alle, der interesserer sig for fodbold, kan se er interessant. Derfor er vi selvfølgelig også i skarp konkurrence med - formodentlig - en række klubber, siger Troels Bech.

Sportsdirektøren vil dog ikke gå i detaljer med, hvor langt de to parter er for hinanden.

- Det bliver en sag mellem Kamil og Brøndby, og det gør det, indtil vi kan melde noget ud, siger Troels Bech.

Brøndby har før mistet store profiler på grund af kontraktudløb. Et eksempel er Teemu Pukki, der i sommer skiftede transferfrit til engelske Norwich.

Dengang var Brøndby en del af mesterskabskampen, og derfor afviste klubben flere økonomisk attraktive tilbud på finnen. Men situationen er anderledes nu, fastslår Troels Bech.

- Da vi sagde nej tak ad flere omgange til et salg af Pukki, var det fordi, vi pludselig havde en chance for at springe alle rammer for, hvad vi havde sat for rent sportsligt.

- Vi har et efterslæb. Vi ligner ikke et hold, der lige nu er i benhård konkurrence om mesterskabet frem til sidste runde.

- Det skal jeg ikke afvise kan ske, men det var en anden situation, da vi kiggede på Pukkis kontrakt, siger Troels Bech.

Kamil Wilczek var ikke i scoringshumør, da Brøndby søndag aften vandt 1-0 over Hobro i Superligaen. Sejren var sidste sæsons sølvvinders tredje i træk i Superligaen, og holdet er nu placeret på fjerdepladsen.

Selv er Kamil Wilczek kortfattet om kontraktsnakken.

- Det er en diskussion mellem mig og Brøndby, og ud over det har jeg ingen kommentarer, siger angriberen.

/ritzau/