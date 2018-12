Brøndbys sportsdirektør Troels Bech løfter nu sløret for, at beslutningen om at flytte til Italien har været længe undervejs.

Allerede da han blev fyret i OB i 2014, var planen at flytte til støvlelandet, men så kom der er tilbud fra Brøndby, han ikke kunne sige nej til.

Tidligere på efteråret annoncerede han så sit farvel til fodboldverden: Med udgangen af 2018 stopper han af egen vilje i Brøndby.

I et længere interview i Berlingske Business, afslører han sine planer. De lyder på at opbygge en virksomhed i Italien, hvor han og hans vil 'hustru tilbyde kursusophold til både private og virksomheder, hvor nøgleordet er at opnå større sammenhængskraft'.

BLÅ BOG: Troels Bech Født den 29. juli 1966 i Svendborg Tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Silkeborg Senere træner for blandt andre OB, Esbjerg og FC Midtjylland Siden sportsdirektør i Brøndby fra 2015. Far til fem og gift med kunstneren Nille Bech

Troels Bechs kone, Nille Bech, er kunstner, og hun skal bidrage med sin kreativitet og henvende sig til folks sanser.

Selv skal Troels Bech gøre brug af sin erfaring med ledelse og personlig udvikling.

»Vi tror på at tage folk væk fra hverdagen, så de for alvor kan tage nyt ind,« siger han til avisen.

Troels Bech har fem børn, mens konen har tre. De i alt otte børn har også været en del af familiens fælles overvejelser, fortæller han.

»Jeg har stor tillid til os, der er involveret. Jeg stoler meget på, at vores børn er stærke og robuste, hvad enten de er stærke og robuste til pludselig at stå i andre omgivelser og skulle lære et nyt sprog i en ny klasse, eller om det er teenagebørn, der skal tage stilling til, om de vil med eller blive hjemme med deres anden forælder.«

Deres plan er at leje et hus i Italien, og senere vil de købe et hus, hvor kursisterne kan komme.

I interviewet kommer Troels Bech også ind på, at han mener, at Brøndby står 'sundere og stærkere', end da han tiltrådte i 2015.

Troels Bech har desuden studeret italiensk på Aarhus Universitet

Brøndby ligger netop nu nummer tre i Superligaen