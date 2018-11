Når kalenderen viser 31. december, har Troels Bech sin sidste dag som sportsdirektør i Brøndby.

»Det tænker jeg ikke så detaljeret på endnu. Når sidste arbejdsdag kommer, tror jeg, jeg bliver helt overrasket. Selvfølgelig kan jeg godt regne ud, jeg rykker tættere på en afslutning, men hverdagen gør, man bliver suget ind i det. Derfor har jeg ikke så mange tanker om det endnu,« siger Troels Bech til B.T. Sport.

Fra det nye år bliver tronen efter tre et halvt år overladt til Ebbe Sand, som Troels Bech selv har været med til at pege på.

At tiden på Vestegnen snart er et lukket kapitel, betyder dog ikke, at Troels Bech bare læner sig tilbage den næste halvanden måned.

Ebbe Sand bliver ny sportsdirektør i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand bliver ny sportsdirektør i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe



»Min holdning er, at man skal arbejde, som om man skal være der i al evighed. Det er ikke båret af den enkelte person, men af funktionen. Og funktionen skal have lige så meget handlekraft den 31. december - eller måske den 30. december - som den skal have både i går og i januar,« siger Troels Bech og griner lidt, da han retter sig selv.

»Der er et helt katalog af hverdagsaktioner, jeg selvfølgelig er dybt involveret i, og så har vi det privilegie, at Ebbe (Sand, red.) har givet Brøndby og sig selv den mulighed at være tæt på det næste stykke tid, for at han også får så meget indsigt som muligt, så han ikke får en koldstart,« siger Troels Bech.

Sikkert er det dog, at han næste år rykker teltpælene op og flytter sydpå.

Og det bliver ikke kun omgivelserne i form af de varmere himmelstrøg, der ændrer sig.

Siden 2015 har Troels Bech været sportsdirektør i Brøndby IF. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Siden 2015 har Troels Bech været sportsdirektør i Brøndby IF. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det gør Troels Bechs hverdag også, for han skal væk fra netop det felt, han kender så godt.

»Både min kone og jeg drives af nysgerrighed. Noget af det, jeg er nysgerrig på, er: 'Kan jeg andet end fodbold?'. Jeg har været i professionel fodbold i 35 år. Inden for det udvikler man noget, og jeg er nysgerrig efter, om min og min kones interesse i, hvordan man skaber sammenhængskraft og synergi både på individuelt plan, men også som gruppe og virksomhed kan inspirere andre,« siger Troels Bech og uddyber:

»Det bliver en form for uddannelse til mennesker, og det vil vi gerne gøre i Italien og invitere folk derned. Og så vil vi også stå til rådighed for folk i Danmark. Det bliver en inspiration til sammenhængskraft og lederskab også,« forklarer den snart forhenværende Brøndby-sportsdirektør, hvis opsigelse blev meldt ud den 3. september.

Det bliver Troels Bech og hans kone, der kommer til at stå i spidsen for det hele.

Troels Bech har i sit trænervirke stået i spidsen for Silkeborg fra 2009 til 2012. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Troels Bech har i sit trænervirke stået i spidsen for Silkeborg fra 2009 til 2012. Foto: CLAUS FISKER

For det er inden for netop det felt, deres interesser er, forklarer han. Og ledelse er noget, han nærmest altid har haft en interesse for i sit virke i sportens verden. Det gælder ikke kun som sportsdirektør.

»I starten, da jeg var til træning, var det meget at finde de rigtige øvelser og den rigtige taktik, og det skal man altid gøre. Men opmærksomheden blev også rettet mod, hvordan man kan finde et større fælles mål, så det ikke er en række kompromiser, der binder os sammen, men en forøgelse og et hierarki af, hvad hver enkelt har som interesse,« siger Troels Bech og bruger netop klubben på Vestegnen som eksempel:

»Det gælder især i en klub som Brøndby med så mange elementer i og uden om klubben. Noget, jeg virkelig har haft meget begejstring over er at være med til, er strategiarbejdet – også i samarbejde med bestyrelsen og Morten Albæk. At sætte ord og siden handling på, hvordan man får samlet så mange kræfter til en fremadskridende powerfuld organisation, er det, der interesser mig mest,« siger Troels Bech.

Selvom han flytter og siger farvel til fodbold for en stund, kommer han nok til at savne det.

Fra 2006 til 2008 var Troels Bech træner for Esbjerg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Fra 2006 til 2008 var Troels Bech træner for Esbjerg. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg vil gå ud fra, jeg kommer til at savne det. Jeg har været glad for alle 35 år,« siger Troels Bech. Han understreger også, at hans opsigelse ikke har noget med Brøndby at gøre. En arbejdsplads, han kun har været glad for.

»Det er ikke en flugt eller en afsked fra hverken fodbold, Brøndby eller det at være sportschef. Det er ikke et fravalg af nogle af de ting. Jeg er rigtig glad for det. Det er nysgerrigheden for, om der er mere derude. Jeg er over 50 og skal vel også prøve at finde ud af det,« siger Troels Bech og griner.

Lige nu peger fremtidspilen på Italien og ledelse. Det betyder dog ikke, at den i fremtiden ikke kan komme til at pege på mere sport.



»Jeg har jo set, hvordan snore får kringlet mig ind til, hvor jeg er i dag. Jeg kan ikke forudse ret langt frem i tiden. Jeg kan bare sige, det ikke er i en protest mod fodbold, jeg gør det her. Jeg er taknemmelig over hvert øjeblik i fodbold, og jeg har nydt det, og jeg vil ikke afvise, jeg kan komme tilbage igen,« siger Troels Bech.