Troels Bech har scoret et nyt job.

Den tidligere sportsdirektør i Brøndby og cheftræner i en lang række Superliga-klubber tiltræder konsulenthuset Doubleyou.

Det bekræfter parterne i en pressemeddelelse.

Troels Bech bliver partner i Doubleyou.

56-årige Bech har en fortid som cheftræner i FC Midtjylland, OB, Esbjerg og Silkeborg. OB ad hele tre omgange.

Han var senest i Esbjerg.

»Troels inkarnerer varm og vis ledelse i dansk fodbold. Værdimæssigt er matchet mellem Doubleyou og Troels fantastisk. Og med Troels ombord får vi endnu bedre forudsætninger for at blive den fortrukne partner for alle dem, der vil præstere store resultater og gøre det på en holdbar måde – for livet,« lyder det.

»Med Troels indtræden i partner kredsen kan vi nu for alvor rykke på en række nye spændende projekter. Og med Troels’ initiativ ledelseshøjskolen får vi nu en samlet platformen for doubleyous lederprogrammer.«

»Samtidig ser vi frem til at kunne trække på Troels’ erfaring i arbejdet med et nyt koncept, der skal hjælpe fodboldklubber med at skabe en stærk strategisk ramme om deres virke.«

Onsdag den 7. juni holder Troels Bech tiltrædelsesseminar i Doubleyou.