Træneren peger på mentaliteten, når han ser tilbage på Esbjergs fejlslagne kamp for overlevelse i Superligaen.

Esbjerg spillede onsdag holdets sidste kamp i denne sæson af Superligaen. Nedrykkerne tabte med 1-3 i Randers trods en indledende Esbjerg-føring i første halvleg.

Ifølge cheftræner Troels Bech passer kampen som et symbol på de seneste seks kampe, hvor han blev hevet ind som erstatning for Lars Olsen i et forsøg på at redde holdet fra nedrykning.

- Man kunne mærke, at der har været meget bagage at slæbe rundt på.

- Vi har været foran i fem ud af de seks kampe, som jeg har været med i. Det er som om, at automatpiloten siger, at det hele snart falder.

- Sådan hører jeg, at det har været hele vejen gennem sæsonen, siger Troels Bech.

Han mener dog, at Esbjergs topniveau har været godt.

- Vi har været klar og lignet et hold. I alle kampe har vi haft gode perioder, men vi har ikke holdt fast i præstationerne.

- Vi kommer bare hurtigt hen i en tilstand af at reagere på, hvad modstanderen gør, siger Troels Bech.

Han nåede at hente én sejr og én uafgjort i sine seks kampe i spidsen for vestjyderne.

Troels Bech står nu til at forlade Esbjerg, hvor der i stedet skal findes en ny træner til den kommende sæson i den næstbedste række.

